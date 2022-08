Pushpa Look Ganesh Idol: इस बार गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) के त्योहार पर बाजार में कई मजेदार गणपति बप्पा की मूर्तियां देखने को मिल रही हैं. बीते दिनो ब्लॉकबस्टर आरआरआर (RRR) स्टारर राम चरण के लुक में भगवान गणेश की एक मूर्ति की तस्वीर वायरल हुई थी, अब अल्लू अर्जुन स्टारर ‘पुष्पा’ (Pushpa) मूवी से एक्टर के सिग्नेचर लुक वाली गणपति बप्पा की मूर्ति का वीडियो वायरल हो रहा है. पिछले साल के पुष्पा से अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) का लुक काफी पॉपुलर हुआ था, जिसे अब भगवान गणेश की मूर्तियों को दिया गया है. गणेश चतुर्थी उत्सव से ठीक पहले कई गणपति मूर्तियों को अल्लू अर्जुन स्टाइल में बनाया गया है.Also Read - गणेश चतुर्थी: TV सेलेब्स ने घर में किया गणपति बप्पा का स्वागत, अभिषेक कपूर के लिए इस वजह से खास है ये त्योहार

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि भगवान गणेश की एक मूर्ति अल्लू अर्जुन स्टाइल में बैठी हुई है और फिल्म के मशहूर सीन ‘झुकेगा नहीं’ डायलॉग स्टाइल को कॉपी किया गया है. इस मुर्ति की फोटो और वीडियो को अल्लू अर्जुन के फैन क्लबों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है. फोटो में गणपति बप्पा सफेद कुर्ता-पायजामा में बैठे देखा जा सकता है, जैसा कि अर्जुन ने फिल्म में पहना था. अन्य फैन क्लबों ने फिल्म से पुष्पा के रूप और तौर-तरीकों से प्रेरित समान मूर्तियों की अन्य तस्वीरें साझा कीं. गणेश चतुर्थी पूरे भारत में एक लोकप्रिय त्योहार है, जिसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. Also Read - Esha Gupta ने फिर बढ़ाया सोशल मीडिया का तापमान, आपने देखी क्या 'सोनिया' की लेटेस्ट तस्वीरें

@AlluArjun Craze Hits #GaneshChaturthi2022 🔥

Fans Welcoming #Ganesha as #PushpaRaj 🔥

The Famous #Ganapati Festival Has Arrived. The Fever Of #PushpaRaj Style Was Seen Taking Over Ganpati Idols. 🤩#GaneshChaturthi#AlluArjun #Pushpa #PushpaTheRise #PushpaTheRule pic.twitter.com/PnWLuMJaY6

— Praveen™ (@AlluBoyPraveen) August 30, 2022