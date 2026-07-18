लव जिहाद पर मिली धमकी, 'आमिर खान को नहीं छोड़ेंगे...', Lawrence Bishnoi गैंग के नाम से पोस्ट वायरल

बॉलीवुड अभिनेता Aamir Khan एक बार फिर सुर्खियों में हैं, इस बार वजह उनकी तीसरी शादी नहीं, बल्कि फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से वायरल हुआ कथित धमकी भरा पोस्ट है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Updated: July 18, 2026, 12:18 PM IST
लव जिहाद पर मिली धमकी, 'आमिर खान को नहीं छोड़ेंगे...', Lawrence Bishnoi गैंग के नाम से पोस्ट वायरल
  • आमिर खान को फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से कथित धमकी मिलने का दावा किया गया है
  • धमकी भरा पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है
  • मुंबई पुलिस का कहना है कि आमिर या उनकी टीम ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है
  • पुलिस वायरल पोस्ट की सत्यता की जांच कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी

पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान अपनी तीसरी शादी को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं. हालांकि अब एक बार फिर एक्टर चर्चा में आ गए हैं, लेकिन इस बार उनके चर्चा में होने की वजह उन्हें मिली धमकी है. आमिर खान को फेसबुक पोस्ट के जरिए धमकी मिलने की खबर सामने आई है. हालांकि, मुंबई पुलिस के मुताबिक, न तो एक्टर और न ही उनकी टीम ने अब तक कोई शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने बताया कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट से आमिर खान को धमकी मिलने के बारे में पता चला और वे आगे की कार्रवाई करने से पहले वायरल पोस्ट की सच्चाई की जांच कर रहे हैं.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा मामला-

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खबरों के मुताबिक, आमिर को फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए धमकी मिली, जो कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था. पोस्ट में लिखा था, “मैं आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई (लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप) हूं, जो लोग हमारे देश में हमारी संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं और आमिर खान जैसे लोग जो ‘लव जिहाद’ के नाम पर इसे बढ़ावा दे रहे हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.”

पोस्ट में आगे लिखा, “उन्हें (आमिर खान) बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा. यह हमारे सनातन धर्म और हमारे देश के खिलाफ है, जो लोग स्टारडम के नाम पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं. हम उन्हें बख्शेंगे नहीं.”

फेसबुक के जरिए मिली धमकी-

मुंबई पुलिस ने कहा है कि अब तक न तो आमिर खान और न ही उनकी टीम ने कोई शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस को इस कथित धमकी के बारे में मीडिया रिपोर्टों से पता चला, जिनमें दावा किया गया था कि यह धमकी फेसबुक के जरिए दी गई थी. वे अभी इस जानकारी की पुष्टि कर रहे हैं. आमिर खान की तरफ से औपचारिक शिकायत मिलने के बाद आगे की जांच शुरू की जाएगी.

हाल ही में आमिर खान ने लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में कहा था कि 2009 की सुपरहिट फिल्म “3 इडियट्स” में उनका किरदार ‘फुंसुख वांगडू’, शिक्षाविद और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं है. 3 इडियट्स के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी हैं. फिल्म में आमिर खान, आर. माधवन और शरमन जोशी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि करीना कपूर, बोमन ईरानी, ​​मोना सिंह और ओमी वैद्य ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं.

दो समानांतर समय-सीमाओं (एक वर्तमान में और दूसरी दस साल पहले) में दिखाई गई यह कहानी एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती पर आधारित है और भारतीय शिक्षा प्रणाली में मौजूद पितृसत्तात्मक सोच पर एक कटाक्ष है. (input-आईएएनएस)

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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