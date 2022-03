After Sushant Singh Rajput’s Death Ankita Lokhande & Kriti Sanon Bump Into Each Other: टीवी और फिल्मों के सितारे कई बार एक ही जगहों पर साथ में शूट करते हैं जिस वजह से अक्सर उनका आमना-सामना हो जाता है. ऐसा ही कुछ देखने को मिला अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) कृति सेनन (Kriti Sanon) के बीच में जब दोनों मुंबई के फिल्म सीटी में अचानक से एक दूसरे के आमने सामने आ गई. बता दें कि ये मुलाकात इसलिए अलग रही क्योंकि दोनों एक वक्त में दिवगंत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) को डेट किया करती थी, ऐसे में उनका मिलना फैंस को भी अजीब सा लग रहा है और ये वीडियो आते ही वायरल हो गया है. बता दें कि अंकिता लोखंडे इस दौरान अपने पति विक्की जैन (Vicky Jain) के साथ स्पॉट की गई.Also Read - 'ससुराल गेंदा फूल' नहीं है कैटरीना कैफ के पति का घर, सास ने बहू को लाड करते हुए खिंचवाई फोटो, ऐसी है बॉन्डिंग

वीडियो में आप देख सकते हैं अंकिता अपने पति विक्की के साथ कोई शूट खत्म करके बाहर निकल रही होती है और उसी वक्त कृति सेनन अपनी वेनिटी से बाहर आती हैं और कृति को देख अंकिता कहती हैं, ‘हाय कृति. हाउ आर यू’, जिसके बाद अंकिता कृति के गले भी लगती हैं. दोनों चंद सेकंड्स के लिए गले मिलती हैं और फिर आगे बढ़ जाती हैं. इसके बाद अचानक से कृति पलट कर अंकिता के पति से हाथ मिलाती है और देखकर लग रहा है कि शादी के लिए उन्हें बधाई दे रही हैं. Also Read - माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर, नई-नवेली दुल्हन बनकर सबके सामने आई तेजस्वी प्रकाश...फैंस ने कहा कर ली शादी!

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)



वीडियो को देखने के बाद लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है, “कृति देख भी नहीं रही थी”. तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है, “अंकिता कितनी स्वीट है”. एक और यूजर लिखते हैं, “कृति बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन अंकिता ने एफर्ट किया”. गौरतलब है कि अंकिता लोखंडे दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं. वहीं एक समय पर कृति सेनन का भी नाम सुशांत से जुड़ा था. Also Read - आश्रम के बाबा निराला को सब कहते थे बहुत स्मार्ट है....बहुत स्मार्ट है, लेकिन हुआ क्या? इमोशनल हुए बॉबी देओल