Case Registered Against Mirzapur after Tandav Web Series: अली अब्बास ज़फर द्वारा निर्देशित वेब सीरीज 'तांडव' (Tandav) इन दिनों खूब सुर्ख़ियों में हैं. सोशल मीडिया पर इस सीरीज के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं. बीते कुछ दिनों में 'तांडव' के स्टारकास्ट, डायरेक्टर और राइटर पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है मगर अब इसी सिलसिले में लोगों ने पंकज त्रिपाठी की सीरीज 'मिर्जापुर' (Mirzapur) को भी निशाने पर लिया है. 'तांडव' के बाद अब वेब सीरीज 'मिर्जापुर' चर्चा में है क्योंकि इसके प्रोड्यूसर के खिलाफ उप्र के पूर्वाचल के शहर मिर्जापुर में मामला दर्ज किया गया है. यह मामला सोमवार को 'मिर्जापुर' के प्रोड्यूसर के अलावा अमेजन प्राइम के खिलाफ दर्ज हुआ है.

केस दर्ज करने वाले का नाम अरविंद चतुर्वेदी है. मामला कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. मामला दर्ज कराने वाले का आरोप है कि ‘मिर्जापुर’ वेब सीरीज धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और इससे सामाजिक तानाबाना को नुकसान हो रहा है.

‘मिर्जापुर’ वेब सीरीज अपने संवादों के कारण बीते साल से ही चर्चा और विवादों में है. मिर्जापुर की सांसद और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भी इस वेब सीरीज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.