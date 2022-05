Amit Antil on Sidhu Moose Wala murder Murder: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala) की दिनदहाड़े हत्या के बाद एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े कलाकारों में अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. इस बीच भारतीय कलाकारों के लिए और अधिक सुरक्षा की मांग भी तेज हो गई है. मंगलवार को ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ (India’s Got Talent) फेम अमित अंतिल (Amit Antil) ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर शोक जताते हुए पूछा है कि हम भारतीय कलाकार कितने सुरक्षित हैं? उन्होंने एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हस्तियों के लिए अधिक सुरक्षा इंतजाम की मांग की है. अमित अंतिल ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला का निधन (Moose Wala murder Death) उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाला है जो कहते है कि मशहूर हस्तियां गार्ड रखती हैं.Also Read - No Smoking! सिगरेट छोड़ना है तो ये एक्टर्स कर सकते हैं आपकी मदद, कभी एक दिन में फूंक देते थे पूरी डिब्बी

‘प्रतिभा को चुराया नहीं, मारा जा सकता है’

आईएएनएस के मुताबिक अमित अंतिल कहते हैं, “जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रतिभा की तुलना हमेशा उस खजाने से की जाती है जिसे चुराया नहीं जा सकता. लेकिन सच्चाई यह है कि अब से इसे मारा जा सकता है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित रखें और जिस तरह से एक युवा गायक को गोली मारी गई थी. तो सवाल उठता है कि हम भारतीय कलाकार कितने सुरक्षित हैं. पंजाब प्रेम, शांति और भाईचारे का स्थान रहा है, हिंसा वास्तव में अप्रत्याशित थी.”

सिद्धू को लंबे समय से जानते थे अमित

अमित, जिन्हें 'सावधान इंडिया: इंडिया फाइट्स बैक', 'कलश.. एक विश्वास' जैसे शो में काम करने के लिए जाना जाता है, सिद्धू मूसेवाला की उसी कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट टीम के साथ काम करने के बारे में बताते हैं. वह कहते हैं, "मैं भी उसी टीम के साथ काम करता हूं जिसके साथ दिवंगत गायक काम करते थे. मैं उन्हें काफी लंबे समय से जानता हूं. लेकिन वह जल्द ही जाएंगे, कौन जानता था.'

‘सिद्धू की सफलता, कड़ी मेहनत का परिणाम’

अमित ने आगे कहा, इतनी कम उम्र में उन्होंने शोबिज में अपना करियर शुरू किया और उद्योग में किसी भी गॉडफादर के बिना वैश्विक पहचान बनाई. उनकी सफलता उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम थी. यह हमारे देश के लिए एक बड़ी क्षति है. मुझे आशा है कि उनके परिवार और प्रशंसकों को इससे उबरने की ताकत मिले.” आखिरी बार ‘अखाड़ा’ में नजर आए अमित आगामी बॉलीवुड फिल्मों ‘जुफाश’ और ‘मुजाहिद’ में भी नजर आएंगे.