Director Vivek Agnihotri next film The Delhi Files: कश्मीरी पंडितों पर 1990 में हुए अत्याचार और पलायन को बड़े पर्दे पर दिखाने वाली फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) को दर्शकों का खूब प्यार मिला. फिल्म ने दुनियाभर में कमाई के मामले में उम्मीद से ज्यादा कलेक्शन किया. अब 'द कश्मीर फाइल्स' के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने अपनी अगली मूवे का ऐलान कर दिया है. बताया जा रहा है कि उनकी अगली फिल्म देश की राजधानी दिल्ली में हुए दंगों (Delhi Riots) पर आधारित होगी. फिल्म का नाम 'द दिल्ली फाइल्स' (The Delhi Files) होगा.

'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अपने एक फोटो शेयर ट्वीट में लिखा, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, जिनके पास 'द कश्मीर फाइल्स' है. पिछले 4 वर्षों से हमने पूरी ईमानदारी और सच्चाई से के साथ बहुत मेहनत की है. हो सकता है कि मैंने आपके टाइम लाइन को स्पैम कर दिया हो, लेकिन लोगों को नरसंहार और कश्मीरी हिंदुओं के साथ किए गए अन्याय के बारे में जागरूक करना महत्वपूर्ण है.

I thank all the people who owned #TheKashmirFiles. For last 4 yrs we worked very hard with utmost honesty & sincerity. I may have spammed your TL but it’s important to make people aware of the GENOCIDE & injustice done to Kashmiri Hindus.

It’s time for me to work on a new film. pic.twitter.com/ruSdnzRRmP

