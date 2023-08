Chandrayaan-3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद Moon Mission का मजाक उड़ाने वाले एक्टर Prakash Raj ने अब कही ये बात

एक्टर और राजनेता प्रकाश राज (Prakash Raj) ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग से दो दिन पहले अपने ट्विटर पर एक पोस्ट किया, जिससे कई लोग नाराज हो गए. उनके खिलाई एफआईआर तक दर्ज हो गई थी. पोस्ट में प्रकाश ने एक शख्स का कार्टून शेयर किया था, जिसके हाथ में चाय का प्याला था. कई लोगों ने उनके पोस्ट को इसरो के मिशन मून और पूर्व प्रमुख के सिवन से जोड़कर देखा. अब चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रकाश राज ने एक और ट्वीट किया, जो सुर्खियों में आ गया है. उन्होंने लिखा, ‘भारत और मानव जाति के लिए गर्व का क्षण… ISRO, Chandrayaan 3 और Vikram Lander और इसे संभव बनाने में योगदान देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद .. यह हमें हमारे ब्रह्मांड के रहस्य का पता लगाने और खुश होने के लिए प्रेरित करता है…सिर्फ पूछ रहा हूं’.

PROUD MOMENT for INDIA and to Humankind.. 🙏🏿🙏🏿🙏🏿Thank you #ISRO #Chandrayaan3 #VikramLander and to everyone who contributed to make this happen .. may this guide us to Explore and Celebrate the mystery of our UNIVERSE .. #justasking — Prakash Raj (@prakashraaj) August 23, 2023