Adipurush Twitter Review : 'आदिपुरुष' देखने के बाद ट्विटर पर यूजर्स ने दिया ऐसा रिएक्शन, सिंगापुर से आया ये संदेश

Adipurush Twitter Review : फैंस प्रभास, कृति सनोन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म 'आदिपुरुष' की तारीफ तो कर ही रहे हैं.

Adipurush Twitter Review : महाकाव्य रामायण पर आधारित फिल्म ‘आदिपुरुष’ शुक्रवार, 16 जून को दुनियाभर में रिलीज हो गई है. फिल्म की रिलीज से पहले ही इसके सुपरहिट होने का अंदेशा लगाया जाने लगा था, आपको जानकर हैरानी होगी कि ‘आदिपुरुष’ के लिए 5 लाख से अधिक लोगों ने ए़डवांस में बुकिंग करा ली थी. सोशल मीडिया पर भी ‘आदिपुरुष’ को लेकर क्रेज जबरदस्त बना हुआ है, फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद कई लोगों ने ट्विटर पर अपना रिएक्शन दिया. फैंस प्रभास, कृति सनोन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म ‘आदिपुरुष’ की तारीफ तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वे रामायण पर 500 करोड़ के बजट की फिल्म बनाने की भी सराहना करते नजर आ रहे हैं.

कैसा लगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो?

हालांकि सोशल मीडिया पर आदिपुरुष को लेकर फैंस का मिलाजुला रिएक्शन दिखाई दे रहा है. कई इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ दर्शक अभी भी आदिपुरुष के वीएफएक्स को लेकर निराश हैं. एक यूजर ने फिल्म की तराफी करते हुए लिखा, ”आदिपुरुष’ जरूर देखी जानी चाहिए, रामायण का आधुनिक रूपांतरण बेहद शानदार है. हमारी अगली पीढ़ी प्रभास को भगवान राम के तौर पर याद रखेगी. ‘सीता’ के किरदार में कृति सेनन भी खूब जच रही हैं, हमें अपने बच्चों को भगवान हनुमान का शो जरूर दिखाना चाहिए.’

#Adipurush is a must watch

The modern presentation of Ramayan is visual Extragavanza . Next Generations will remember #Prabhas as Lord Rama , His screen presence. @kritisanon❤️ is so fit in to the character and apt as Seetha. Lord Hanuman episodes

Show this film to our kids. pic.twitter.com/uAdT1kPSMp — (@ruunnnuuuu) June 16, 2023

सिंगापुर से शख्स ने भेजा संदेश

एक अन्य यूजर ने ट्वीट में लिखा, ‘सिंगापुर में Adipurush अभी-अभी देखकर खत्म किया है. ईमानदारी से कहूं तो यह एक बहुत अच्छी फिल्म है !! VFX बेहतर हो सकता है लेकिन कहानी एक्ट्रैक्टिव और एंटरटेनिंग है. ओम राउत को इसके लिए बधाई. प्रभास शानदार लग रहे हैं, एक तमिल होने के नाते मैं ये कह रहा हूं. WOM के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ेगी!! इसे सभी को देखना चाहिए’. तीसरे ट्वीट यूजर ने लिखा, ‘आदिपुरुष अच्छी फिल्म है 3डी इफेक्ट बहुत बढ़िया हैं. प्रभास और कृति सेनन ने बहुत अच्छा काम किया है. गाने बहुत अच्छे हैं. क्लाइमेंक्स सीन में वीएफएक्स थोड़ा निराश करता है. इस फिल्म को बड़े पर्दे पर जरूर देखें.’

Just Finished Watching #Adipurush in Singapore! Honestly Its a very good movie!! VFX could be better but Story is Engaging and Gripping. Kudos to @omraut for this. Prabhas looks Majestic. As a Tamilan i am saying this. Film will pick up After WOM!! — HK (@HK__2016) June 15, 2023

⭐⭐⭐⭐/5#Adipurush is good movie

3D effect are Awesome. #Prabhas and #KritiSanon did great job. Songs are very good. VFX is poor during climax scene. Must watch movie in big screen pic.twitter.com/NEPbGTHNjf — क्षत्रिय अक्षय (@Kshatriyakul_) June 16, 2023

There is absolutely no one who can play it better tha #Prabhas , his eyes , #OmRaut take a bow! Loved the grand scale and vision, thank you for doing this! #devdatta saheb Shree Hanumanji will be the most loved one after the movie! Jai Shree Ram! #Adipurush #AdipurshReview — Rohit (@rohitbnaik) June 16, 2023

#Adipurush First of all Jai SHRI RAM. Good movie modern ramayan by @omraut and @PrabhasRaju . Magnificent acting by @PrabhasRaju and Hanuman character was shown brilliantly. #Saif #ravan did an amazing performance entry was perfect. #Janaki @kritisanon did a terrifc job pic.twitter.com/vLD0CvtTcI — Sai (@Sainotkasai) June 16, 2023

