Animal X Reviews : 'एनिमल' देखने के बाद नेटिजन्स ने Ranbir Kapoor को बताया 'वनमैन आर्मी', जानिए कैसी है फिल्म?

Animal Movie Review : संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनीं रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल और अनिल कपूर स्टारर फिल्म ANIMAL शुक्रवार, 1 दिसंबर को देश-दुनिया के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखे के बाद दर्शक अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स शेयर कर रहे हैं. ‘एनिमल’ एक पिता और पुत्र के रिश्ते की इमेजनरी कहानी है जो खून में रची-बसी है. यह बदले की एक डार्क, थ्रिलर, एक्शन फिल्म है, जिसमें रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) का किरदार अपने पिता की नजरों में हीरो दिखने के लिए मार-पीट के रास्ते पर उतर जाता है. फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, थिएटर्स से फिल्म के कई सीन भी इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं. आइए जानते हैं नेटिजन्स ने फिल्म देखने पर बाद कैसा दिया रिएक्शन.

‘एनिमल’ का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद एक दर्शक ने लिखा, ‘क्या बात है, फर्स्ट हॉफ खतरनाक स्टोरी लाइन के साथ आता है, इंटरवल के बाद तो माशाल्लाह.’ एक यूजर ने फिल्म देखते हुए थिएटर के अंदर से लिखा, ‘मैं एनिमल देख रहा हूं, मैं बहुत एक्साइटेड और नर्वस था… उम्मीद थी कि मूवी अच्छी होगी. मैंने रणबीर के पिछले ब्लॉकबस्टर देखे हैं शो हाउसफुल है.’ तीसरे ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘काफी लंबे समय बाद फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहा हूं. ‘एनिमल’ एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है. रणबीर ने फिल्म में गजब की एक्टिंग की है. आप सभी को फिल्म जरूर देखनी चाहिए.’

Just Now Completed My Show#RanbirKapoor One man Show💥

Father and Son Sentiment 👌🔥

Best Interval Bang 🤯🔥

extraordinary climax👌💥

BGM And screenplay 🥵💥

Don’t Miss This movie on Big Screens💥

2nd Half >>1stHalf

My rating – 4/5 #AnimalReview #Animal pic.twitter.com/cUCueMypEM

