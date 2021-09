Shilpa Shetty Pay Condolences To Akshay Kumar On His Mother’s Demise: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) जहां एक तरफ आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं वहीं, एक्टर ने हाल ही में अपनी मां को खोया है और वो इन दिनों असहनीय दर्द से गुजर रहे हैं. अक्षय (Akshay Kumar) ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी उनकी मां अरुण भाटिया ( Aruna Bhatia) अब इस दुनिया में रही. कल ही अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मां का अंतिम संस्कार हुआ है और इसके बाद कई सारे सितारे उनके घऱ सांत्वना देने पहुंचे रहे हैं.Also Read - Akshay Kumar Birthday: मां के बिना अक्षय कुमार का पहला बर्थडे, भावुक पोस्ट के साथ लिखा 'कभी सोचा नहीं था..'

अक्षय कुमार बॉलीवुड अभिनेता (Akshay Kumar) इन दिनों असहनीय दर्द से गुजर रहे हैं. मां अरुण भाटिया (Aruna Bhatia) के निधन के बाद अक्षय कुमार बेहद परेशान हैं. ऐसे में तमाम बॉलीवुड सेलेब्स अक्य कुमार और उनके पूरे परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं.

इसी बीच देर रात शिल्पा शेट्टी भी अक्षय कुमार और उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचीं, बता दें कि इसके पहले वो अपने घर में गणपति लेकर आई थी, जिसके वीडियो जमकर वायरल हुए हैं.इस दौरान शिल्पा शेट्टी बेहद भावुक और परेशान दिखाई दे रही थीं, जैसा की आप जानते हैं कि दोनों एक वक्त में रिश्ते में थे.

शिल्पा शेट्टी ने अक्षय कुमार के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया है. धड़कन, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जानवर, इंसाफ जैसी कई बड़ी फिल्मों में दोनों को एक साथ देखा गया. खुद शिल्पा शेट्टी भी इन दिनों काफी बुरे दौर से गुजर रही हैं. इसके बाद भी वो अपना दर्द भूलकर कुछ देर अक्षय कुमार से मिलने के लिए पहुंची.