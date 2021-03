Ahana Kumra shares pics in Women crickter Jhulan Goswami Avatar fans surprised to see-बॉलीवुड एक्ट्रेस अहाना कुमरा (Aahana Kumra) ने अपनी लेटेस्ट फोटोज़ से फैंस को हैरत में डाल दिया है. इन तस्वीरों में अहाना क्रिकेटर झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami) के अवतार में नज़र आ रही हैं. इन्हें शेयर करते हुए अहाना ने लिखा- मैं किसी फिल्म का प्रचार नहीं कर रही हूं. ये बस एक मजबूत महिला के सम्मान के लिए है. Also Read - Lakme Fashion Week 2021: नीले लहंगा चोली पहन रैंप पर चलीं Hina Khan, एक नज़र मुस्कुरा कर देखा तो आ गई कयामत

बता दें, झूलन गोस्वामी महिला क्रिकेटरों में दुनिया की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली वनडे गेंदबाज़ हैं. मई 2017 में झूलन महिला क्रिकेट की सबसे सफल गेंदबाज बनी थी.

उन्होंने आस्ट्रेलिया की कैथरीन फिट्जपैट्रिक का लगभग एक दशक पुराना रिकार्ड तोड़ा था.

झूलन ने 2002 में पदार्पण किया था और उन्हें 2007 में आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर भी चुना गया.