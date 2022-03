Prabhas fresh comments on Baahubali 3: दिग्गज फिल्म निर्देशक एस.एस. राजामौली (S.S.Rajamouli) इन दिनों अपनी फिल्म आरआरआर (RRR) को लेकर खासे चर्चा में हैं. इसके साथ ही बाहुबली के स्टार प्रभास (Prabhas) इन दिनों अपनी फिल्म ‘राधे श्याम’ (Radhe Shyam) के प्रमोशन में बिजी हैं और वो पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. बता दें कि प्रभास की यह मूवी 11 मार्च के दिन सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देगी. अगर बात प्रभास और राजामौली की हो तो लोग ‘बाहुबली’ और ‘बाहुबली 2’ को लेकर हर पल याद करते हैं और ये साउथ की सबसे आइकॉनिक और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में गिना जाता है. ऐसे में अब ये खबरें हैं कि शादी फिल्म के तीसरे भाग की तैयारी हो रही है. (Prabhas Baahubali 3)Also Read - Salman-Sonakshi Wedding Picture: सलमान खान के साथ गुपचुप शादी की अफवाहों पर बोलीं सोनाक्षी सिन्हा

एक इंटरव्यू में प्रभास ने बताया कि वह बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली से फिर हाथ मिला सकते हैं. प्रभास ने कहा कि राजामौली बाहुबली की फ्रेंचाइजी बंद करने की तैयारी में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बाहुबली का अगला पार्ट जल्द आ सकता है. हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. इधर, निर्देशक एसएस राजामौली (ss rajamouli) अपनी फिल्म आरआरआर (RRR) में बिजी हो गए, 25 मार्च को सिनेमा घर में आने वाली है.

#Baahubali3 is on the cards.#Prabhas

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) March 3, 2022