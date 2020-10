Sushant Singh Rajput death case: बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज शनिवार को एम्‍स के मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दे दी है. एम्‍स की रिपोर्ट के मुताबिक, फांसी लगाने के अलावा शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे. सुशांत के शरीर और कपड़ों पर संघर्ष/ हाथापाई के निशान नहीं थे. Also Read - Sushant Singh Rajput Case: सुशांत सिंह राजपूत ने की थी खुदकुशी! AIIMS पैनल ने मर्डर की थ्योरी खारिज की- रिपोर्ट

सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में गठित एम्स फॉरेंसिक मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सुधीर गुप्‍ता ने बयान में कहा, फांसी लगाने के अलावा शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे. मृतक के शरीर और कपड़ों पर संघर्ष, हाथापाई के निशान नहीं थे.

There were no injuries on the body other than of hanging. There were no marks of struggle/scuffle on the body and clothes of the deceased: Dr Sudhir Gupta, Chairman of AIIMS Forensic Medical Board formed in #SushantSinghRajput death case

