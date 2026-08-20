आराध्या से 'पिंक' और अमिताभ से 'पैंथर्स' तो ऐश्वर्या से जयपुर, जानें अभिषेक बच्चन की कबड्डी टीम के नाम के पीछे का दिलचस्प कनेक्शन

Abhishek Bachchan on Jaipur Pink Panthers:

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Abhishek Bachchan on Jaipur Pink Panthers: अभिषेक बच्चन ने जयपुर के साथ अपने गहरे भावनात्मक जुड़ाव के बारे में बताया है. यह शहर उनके शुरुआती फ़िल्मी करियर और निजी ज़िंदगी, खासकर ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ उनके रिश्ते के लिहाज़ से बहुत अहम है. हाल ही में हुई एक बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी प्रो कबड्डी लीग टीम ‘जयपुर पिंक पैंथर्स’ के लिए जयपुर को क्यों चुना और उन्होंने यह टीम 2014 में खरीदी थी, जब भारत में इस खेल की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही थी. देश में क्रिकेट के दबदबे के बावजूद, अपने पिता अमिताभ बच्चन से प्रेरित होकर खेलों के प्रति अपने जुनून की वजह से ही बच्चन ने कबड्डी में निवेश करने का फ़ैसला किया.

जयपुर टीम क्यों चुनी और कैसे पड़ा नाम पिंक पैंथर्स

अपनी बात रखते हुए बच्चन ने जयपुर को चुनने के पीछे की अपनी भावनात्मक वजहों का ज़िक्र किया उन्होंने कहा, ‘मैंने जयपुर टीम को चुना. जयपुर वही जगह है जहां मैंने अपनी पहली फ़िल्म का कुछ हिस्सा शूट किया था. किसी नई चीज़ की शुरुआत के लिए यह एक शुभ बात थी. यह वह शहर भी है जहां ऐश्वर्या और मैंने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था. शहर के साथ इस जुड़ाव में उनकी निजी यादें भी शामिल हैं, जिनका असर टीम के नाम पर पड़ा उन्होंने बताया कि “पिंक” (गुलाबी) रंग इसलिए चुना गया क्योंकि उस समय यह उनकी बेटी का पसंदीदा रंग था और “पैंथर्स” नाम उनके पिता के साथ हुई एक मज़ाकिया बातचीत से आया, जो उन्हें “टाइगर” कहकर बुलाते थे. निजी इतिहास और शहर के प्रति लगाव के इस मेल से टीम का अनोखा नाम ‘जयपुर पिंक पैंथर्स’ बना.’

कैसे उन्होंने खिलाड़ियों के साथ समय बिताया

टीम के शुरुआती दिनों में बच्चन उससे पूरी तरह जुड़े हुए थे उन्हें याद है कि कैसे उन्होंने खिलाड़ियों के साथ समय बिताया, उनकी ट्रेनिंग पर नज़र रखी और यहां तक कि उनके खाने-पीने का भी ध्यान रखा. अभिषेक ने मज़ाकिया अंदाज़ में खाने की पसंद को लेकर अपनी चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा, “मैं हर छोटी-छोटी चीज़ पर ध्यान देता था, जैसे- ‘आप उन्हें आलू के पराठे क्यों दे रहे हैं? वे एथलीट हैं, लेकिन वे वही खाना चाहते थे उन्होंने ‘यू मुंबा’ के ख़िलाफ़ टीम के पहले मैच को भी याद किया, जिसमें उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था उनके पिता अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान जैसी कई मशहूर हस्तियों की मौजूदगी से खिलाड़ी शायद ध्यान नहीं लगा पाए, जिससे उनका प्रदर्शन ऐसा रहा कि बच्चन को हंसी भी आई और चिंता भी हुई.