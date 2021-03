Aishwarya Rai Abhishek Bachchan dance on rock n roll video viral on social media- बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की जोड़ी को लोग बहुत पसंद करते हैं. ऐश्वर्या अभिषेक से उम्र में 3 साल बड़ी हैं लेकिन इनकी उम्र इनके प्यार के बीच कभी नहीं आई.अभी और ऐश ने पहली बार साल 2000 में फिल्म ‘ढाई अक्षर प्रेम के’ में काम किया था. हाल ही में दोनों का एक थ्रो बैक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों मस्ती से झूमते हुए नज़र आ रहे हैं. Also Read - मान्यता दत्त की मराठी फिल्म 'बाबा' को 3 फिल्मफेयर पुरस्कार, ऐसी है कहानी

ये वीडियो किसी अवार्ड फंक्शन है जिसमें अभिषेक Rock N Roll गाने पर परफार्म कर रहे थे. लेकिन डांस के बीच में ही वो स्टेज से नीचे आते हैं और ऐश्वर्या को अपने साथ ऊपर ले जाते हैं. फिर… Also Read - Paurashpur में गदर मचाने के बाद Poulomi Das हो रही हैं 'बेकाबू', दिल संभाल कर रखें जरा धड़कनें बढ़ने वाली हैं

फिर दोनों एक साथ जमकर डांस करते हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो अभिषेक वेब सीरीज में छाए हुए हैं. उन्होंने लगातार कई अच्छी वेब मूवी में काम किया वहीं ऐश्वर्या अनुराग कश्यप की ‘गुलाब जामुन’ में भी नजर आ सकती हैं.