Abhishek Bachchan Aishwarya Rai Fake Photo- बॉलीवुड में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच बॉन्डिंग को खूब सराहा जाता है. 2007 में ऐश्वर्या बच्चन परिवार में बहू बनकर आई. अब हाल ही में ऐश्वर्या और अभिषेक की एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. जिसमें अभिषेक दूल्हा और ऐश्वर्या दुल्हन बनी नज़र आ रही है. ये फोटो काफी आउट ऑफ फोकस है. ऐश्वर्या खिलखिलाकर हंसते हुए दिखाई दे रही है. लोग इस तस्वीर को धड़ल्ले से एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं.Also Read - प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर करण जौहर से लेकर Akshay Kumar तक, इन बॉलीवुड सेलेब्स ने दी बधाई

अब अभिषेक बच्चन ने खुद इस फोटो की सच्चाई बताई है. उन्होंने कहा ये मोर्फ्ड है. किसी और के चेहरे पर उनका चेहरा लगा दिया गया है. अभिषेक-ऐश्वर्या अपनी शादी पर कुछ अलग ही दिख रहे थे उन्होंने कुछ अलग गेटअप किया था. अभिनेता ने इस फोटो पर कमेंट करते हुए हाथ जोड़े हैं और इमोजी बनाया है. Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: खुद को आग से जलाने की कोशिश करेगी पाखी, सई होगी पूजा में शामिल

Her laugh n his Smile say it all 😍❤️ #MyLovelies #AbhishekBachchan #AishwaryaRaiBachchan #TBThursday pic.twitter.com/HA4iGi0XhS

— Ruth (@Ruth4ashab) September 15, 2021