नई दिल्ली: कल रात बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और उनके बेटे अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जिसके बाद पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट कराया गया था. रात को कोरोना टेस्ट में एश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan), उनकी बेटी आराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan) और जया बच्चन की रिपोर्ट निगेटिव आई थी. इस बीच जी न्यूज संवादाता द्वारा मिली खबर के अनुसार एश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन दूसरे टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं. Also Read - अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कही ये बात, ऐसे भेजी दुआएं

After Amitabh bachchan and Abhishek Bachchan now Aishwarya Rai Bachchan and Aaradhya Bachchan Covid19 Positive Also Read - अमिताभ बच्‍चन और अभिषेक अब बेहतर महसूस कर रहे हैं, अच्‍छी नींद ली, नास्‍ता भी किया: नानावती अस्पताल

अभी इस बारे मे कोई जानकारी नहीं मिली है कि आराध्या और ऐश्वर्या घर पर है या फिर उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आपको बता दें कि दोबारा हुए कोरोना टेस्ट में जहां अभिषेक की पत्नी ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या बच्चन कोरोना संक्रमित पाई गई हैं वहीं उनकी मां जया बच्चन और आगस्त्य नंदा की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है. Also Read - Coronavirus in Pakistan: पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 2,48,872 हुए, मृतक संख्या 5,197 हुई

Bachchan Family Health Updates

आज दोपहर बाद मां बेटी की स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं. हालांकि, परिवार के अन्य सदस्यों की दूसरी टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है.

Aishwarya Rai Bachchan Covid19 Test Positive

आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों को ही कल रात में ही मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था. हालांकि अभिषेक ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कहा था कि उन्हें कोरोना के बहुत सामान्य से लक्षण हैं. अमिताभ की बीमारी के बारे में आज डॉक्टरों ने कहा कि वह पहले से बेहतर हैं और धीरे धीरे रिकवर भी कर रहे हैं.

बॉलीवुड एक्‍टर अमिताभ बच्‍चन और उनके बेटे अभिषेक बच्‍चन के कोरोना वायरस संक्रमण से पॉजिटिव होने के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) उनके बंगले ‘जलसा’ को कंटेनमेंट ज़ोन घोषित कर दिया है.

वहींं मुंबई पुलिस ने अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद नानावती अस्पताल और जुहू स्थित उनके दो बंगलों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है. अमिताभ और अभिषेक नानावती अस्पताल में भर्ती हैं.