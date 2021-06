Aishwarya Rai Sister In Law Shrima Rai Gorgeous And Bold Pictures Viral On Social Media: ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai bachchan) को कौन नहीं जानता है, उनकी सुंदरता ने विश्व भर में उनका परचम लहराया है. हालांकि एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ बेहद कम लोगों के सामने आई हैं. ऐसे में आज हम आपको ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) की भाभी श्रीमा राय (Shrima Rai) से मिलवाने जा रहे हैं जो उनके बड़े भाई आदित्य राय (Aditya Rai) की पत्नी हैं. Also Read - हुस्न की मल्लिका Aishwarya Rai के इस दुनिया में हैं कई हमशक्ल, Photos देख खा जाएंगे गच्चा

ऐश्वर्या के बड़े भाई आदित्य राय (Aditya Rai)मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं, आदित्य (Aditya Rai) की शादी मॉडल श्रीमा (Shrima Rai) से हुई है. श्रीमा (Shrima Rai) 2009 में मिसेज इंडिया कॉम्पिटीशन में फर्स्ट रनर अप रह चुकी हैं. खूबसूरती के मामले में ऐश्वर्या (Aishwarya Rai) की भाभी श्रीमा (Shrima Rai) किसी हीरोइन से कम नहीं है.



श्रीमा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अपनी फोटोज शेयर करती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन की फोटोज शेयर की, जिसमें उनकी टोन्ड बॉडी साफ नजर आ रही है. श्रीमा राय लोगों को फिटनेस के लिए प्रेरित करती रहती हैं, उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन की फोटोज शेयर की है, जिसमें वे अपने एब्स फ्लॉन्ट करती नजर आ रही है.

श्रीमा राय क्या करती हैं. श्रीमा डिजिटल क्रिएटर और influencer है, श्रीमा राय Philadelphia में पली बढ़ी हैं. ऐश्वर्या के भाई आदित्य से शादी के बाद वो मुंबई के बांद्रा में सेटल हो गईं. इनके दो बच्चे भी हैं. एक इंटरव्यू के दौरान खुद श्रीमा ने बताया था कि, ‘मैं ऐश्वर्या को एक सुपरस्टार के तौर पर नहीं देखती। सबसे पहले वो मेरी ननद हैं’.

श्रीमा से सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पूछा कि वे अपने बच्चों को कैसे बताती हैं कि उनकी बुआ कितनी मशहूर हैं? इसपर श्रीमा ने लिखा था- मेरे घर में कभी भी यह चर्चा का विषय नहीं हैं. ऐश को घर में बच्चे गुलू मामी के नाम से पुकारते हैं.ऐश्वर्या के भाई आदित्य राय ने श्रीमा से लव मैरिज की थी. बता दें, ऐश्वर्या के भाई आदित्य ने फिल्म ‘दिल का रिश्ता’ को को-प्रोड्यूस किया था.