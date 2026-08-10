EnglishHindi

शाहरुख खान संग काम करने से क्यों पीछे हटी थीं ऐश्वर्या? 'हैप्पी न्यू ईयर' रिजेक्ट करने की वजह थे अभिषेक!

Aishwarya Rai Turned Down Happy New Year Film: ऐश्वर्या राय ने बताया था कि मां बनने के बाद वह शाहरुख खान के साथ एक फ़िल्म से वापसी करने वाली थीं, लेकिन अभिषेक बच्चन की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया था.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 10, 2026, 8:40 AM IST
शाहरुख खान संग काम करने से क्यों पीछे हटी थीं ऐश्वर्या? 'हैप्पी न्यू ईयर' रिजेक्ट करने की वजह थे अभिषेक!

Aishwarya Rai Turned Down Happy New Year Film: फ़िल्ममेकर-कोरियोग्राफ़र फ़राह खान की 2014 की फ़िल्म ‘हैप्पी न्यू ईयर’ एक ब्लॉकबस्टर हिट थी. इस फ़िल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी और सोनू सूद जैसे कई बड़े कलाकार थे. हालांकि क्या आप जानते हैं इसका हिस्सा पहले ऐश्वर्या भी बनने वाली थी और यह फ़िल्म ऐश्वर्या राय बच्चन की फ़िल्मों की लिस्ट में एक और हिट फ़िल्म हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इसका हिस्सा बनने से मना कर दिया. आइए जानते हैं एक्ट्रेस ने इस फिल्म से क्यों दूरी बना ली थी.

‘हैप्पी न्यू ईयर’ में दीपिका का जगह ऐश्वर्या 

और पढ़ें: जब अभिषेक बच्चन ने किया था ऐश्वर्या राय को प्रपोज, अमिताभ ने कहा था 'आपका घर...हमें क्या लेना देना'

एक पुराने इंटरव्यू में, ऐश्वर्या ने ‘हैप्पी न्यू ईयर’ में शाहरुख खान के साथ काम करने का ऑफ़र ठुकराने की वजह बताई. इस फ़िल्म में उनके पति अभिषेक बच्चन भी थे. ऐश्वर्या ने NDTV को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ‘हां, मुझे यह फ़िल्म ऑफ़र की गई थी और यह काफ़ी मज़ेदार सफ़र जैसा लग रहा था. मुझे पता था कि इसे करने में हमें बहुत मज़ा आएगा और यह एक मज़ेदार अनुभव होगा.’

एक-दूसरे के अपोजिट कास्ट नहीं किया जाता

हालांकि एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने इसमें काम करने से मना क्यों किया. ऐश्वर्या ने कहा, ‘अगर मैं और अभिषेक दोनों फिल्म में होते और हमारी जोड़ी एक-दूसरे के साथ नहीं होती, तो बात नहीं बनती. हमें एक-दूसरे के अपोजिट कास्ट नहीं किया जाता. यह सच में बहुत अजीब लगता, है ना? इसीलिए मुझे इसे मना करना पड़ा.’ ऐश्वर्या ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, ‘एक प्रोफ़ेशनल और एक एक्टर के तौर पर काम छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन एक पत्नी के तौर पर आप इसी फ़ैसले पर पहुंचती हैं’.

ये फिल्में भी कर चुकी हैं मना

‘हैप्पी न्यू ईयर’ में सिर्फ़ एक फीमेल लीड, दीपिका पादुकोण थीं, जिन्हें शाहरुख़ के अपोजिट कास्ट किया गया था, फ़िल्म में कोई दूसरी फीमेल एक्ट्रेस नहीं थी. ऐश्वर्या ने सिर्फ़ इसी फ़िल्म के लिए मना नहीं किया था. आपको बता दें उन्होंने ‘ट्रॉय’, ‘मुन्नाभाई MBBS’, ‘भूल भुलैया’ और ‘कृष’ जैसी फ़िल्मों के ऑफ़र भी ठुकरा दिए थे, जो सभी बॉक्स-ऑफ़िस पर हिट रहीं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shilpi Singh

Shilpi Singh

शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.