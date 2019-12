View this post on Instagram

‬‏‪#AaradhyaBachchan delivers a powerful statement on women empowerment at her school’s annual day 😍🌺🎆event . This is the education of Aishwarya who fulfilled her duty as a mother and teaches her daughter everything that every child should know. Her will will be the successor to her mother in the near future.👌😍 @pinkvilla .@aishwaryaraibachchan_arb @bachchan . . اراديا من افتتاح العرض المسرحي لليوم السنوي لمدرستها الدولية “دروباهي امباني” . ألقت بعض الكلمات لتمكين المرأة 🌺 . الجمهور أشادوا بها و بتربية امها 👌 . بالنسبة لي أول مرة اسمع صوتها 🥀 . #ايشواريا_راي / #aishwaryarai 💫 #ايشواريا_راي_باتشان / #AishwaryaRaiBachchan 💫 #اراديا_باتشان / #aradhyabachchan 💫 #باتشان / #bachchan 💫 #ابهيشيك_باتشان / #abhishekbachan 💫 #اميتاب_باتشان / #amitabachan 💫 #بوليود / #bollywood 💫