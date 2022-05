Aishwarya Rai Bachchan’s first look from Cannes 2022: कान्स फिल्म फेस्टिवल के धमाकेदार आगाज के साथ बॉलीवुड डीवा ऐश्वर्या राय बच्चन रेड कार्पेट पर उतर चुकी हैं. एक्टिंग और खूबसूरती से हर किसी के दिल में खास जगह बनाने वालीं एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की तगड़ी फैन फॉलोइंग है. ऐसे में कान फिल्म फेस्टिवल में उनके आते ही रेड कार्पेट पर चार चांद लग गए हैं और फैंस उनके लुक को देखकर आंहे भर रहे हैं. ऐश्वर्या के फोटोज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन तस्वीरों में ऐश्वर्या काफी स्टाइलिश और खूबसूरत नजर आ रही हैं. ऐश्वर्या राय बच्चन अपने कान्स लुक में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती हैं. दीपिका पादुकोण के बाद रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन अपने हुस्न का जलवा बिखरती नजर आई हैं. अब तक ऐश्वर्या राय बच्चन के दो लुक सामने आ चुके हैं.Also Read - मुनव्वर को धीरे से I Love You बोलने वाली अंजलि ने शेयर की सिजलिंग तस्वीरें, लोग बोले- पहले वेट कम करो

ऐश्वर्या राय बच्चन, कान के 75वें समारोह में बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रही हैं. ऐश्वर्या ब्लैक गाउन के साथ ही कलरफुल फ्लोरल मोटिफ्स के साथ नजर आ रही हैं. हमेशा की तरह एक बार फिर ऐश्वर्या ने मुस्कान के साथ सभी का दिल जीत लिया है. इससे पहले भी कई बार कान्स रेड कार्पेट पर वॉक कर चुकीं ऐश्वर्या ने काले रंग के गाउन में लोगों का ध्यान खींचा है.

ऐश्वर्या राय की लेटेस्ट तस्वीरों में देखा जा सकता है की उन्होंने पिंक कलर का ऑफिशियल आउटफिट पहना हुआ है. वे बालकनी में खड़े हो पोज देती दिखाई दे रही हैं. वहीं ऐश के खुले बाल उनके लुक को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीर आते ही वायरल हो गई हैं. ऐश्वर्या ने खुद इन तस्वीरों को अपनी सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वहीं फैंस उनके इस लुक को देखकर उनकी जमतक तारीफ कर रहे हैं.

आपको बता दें की ऐश्वर्या राय कान फिल्म फेस्टिवल का लंबे समय से हिस्सा हैं. वे लगातार इस फेस्टिवल में बनी रही हैं. इस फेस्टिवल में वे लॉरियल मेकअप ब्रांड को प्रमोट कर रही हैं. वहीं फैन्स को अब ऐश की नई तस्वीरें आने का बेसब्री से इंतजार है.