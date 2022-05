Aishwarya Rai old magazine Photoshoot And Salary Viral: पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) हाल ही में कान्स में अपनी खूबसूरती का जलाव बिखेर कर वापस आई हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस के मॉडलिंग के दिनों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और साथ ही उन्हें इस दौरान कितनी सैलरी मिली थी इसकी भी जानकारी सामने आई है. बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन के करियर के शुरूआती दौर के मॉडलिंग बिल की एक कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखकर आपको भी यकनी हो जाएगा कि एक्ट्रेस ने एक लंबा सफर तय किया है.Also Read - Sherdil The Pilibhit Saga: 'इस सपने देखने वाले आदमी के सपने देखो', पकंज त्रिपाठी गमछा ओढ़े सयानी को धूप से बचाते दिखे

विमल उपाध्याय नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्विटर पर मैगजीन शूट की तस्वीरों को साझा किया है जिसमें कैटलॉग फोटो और मैगजीन कवर शामिल हैं. ट्वीट में लिखा है, 'नमस्कार, आज मैं अपने द्वारा प्रकाशित फैशन कैटलॉग की 30 वीं वर्षगांठ मना रहा हूं. ऐश्वर्या राय, सोनाली बेंद्रे, निकी अनेजा, तेजस्विनी कोल्हापुरे इस कैटलॉग (एसआईसी) के लिए तैयार की गई कुछ मॉडल थीं.

बिल 23 मई 1992 का है, 1994 में प्रतिष्ठित मिस वल्र्ड का खिताब जीतने से लगभग दो साल पहले. यह दर्शाता है कि अभिनेत्री को एक पत्रिका की शूटिंग के लिए अपने काम के बदले में 1,500 रुपये मिले थे. इस दौरान ऐश्वर्या केवल 18 साल की थी और उन्होंने इस दौरान सोनाली बेंद्रे के साथ बतौर मॉडल काम किाय था.

Hello, Today I am celebrating the 30th Anniversay of the Fashion Catalogue published by me. Aishwarya Rai, Sonali Bendre, Niki Aneja, Tejaswini Kolhapure were few of the models posed for this Catalogue. (Collage 2) pic.twitter.com/ucRkCLVASj

