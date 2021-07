Shilpa Shetty Cancels Shoot Of Super Dancer 4 Know The Details: एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) को कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज गिया है. दरअसल एक्टर के पति पर पोर्न फिल्में बनाने और बेचने के आरोप है और कोर्ट ने 23 जुलाई तक उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा है. ऐसे में आज सुपर शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) अपने शो डांसर चैप्टर 4 (Super Dancer 4) की शूटिंग पर नहीं आई हैं.Also Read - 'गंदी बात' फेम Gehana Vasisth ने किया Raj Kundra को सपोर्ट, बोलीं- पोर्न और इरोटिक को समझो

बता दें कि शिल्पा इन दिनों डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 (Super Dancer 4) को जज कर रही है लेकिन अब वे अपकमिंग एपिसोड में नजर नहीं आएंगी. मीडिया पर आई खबरों के मुताबिक मंगलवार से सुपर डांसर चैप्टर 4 के अपकमिंग एपिसोड की शूटिंग होनी थी, लेकिन शिल्पा ने सेट पर आने से मना कर दिया है और उनकी जगह पर करिश्मा कपूर आएंगी. Also Read - Raj Kundra के सपोर्ट में आईं Rakhi Sawant, शिल्पा शेट्टी को लेकर कहा- 'उन्हें चैन से जीने दो'- Video

View this post on Instagram A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty)



मीडिया रिपोर्ट्स की मानें राज कुंद्रा मामले में बड़ा अपडेट जो सामने आया है वो यह है कि पुलिस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि शिल्पा अधिकतर बिजनेस में पति राज कुंद्रा की पार्टनर हैं. वहीं फिल्मों की बात करें तो शिल्पा शेट्टी 14 साल बाद फिल्म ‘हंगामा 2’ से इसी हफ्ते सिनेमा में लौट रही हैं. Also Read - Sherlyn Chopra को पोर्न इंडस्ट्री में लाने वाले राज कुंद्रा ही थे? इतनी पेमेंट देकर करवाते थे काम