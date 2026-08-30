'ऑपरेशन सफेद सागर' के लिए सिद्धार्थ को मिला जिंदगी का सबसे बड़ा अवॉर्ड, कारगिल हीरो की पत्नी केबयान ने जीता सबका दिल!

Ajay Ahuja Wife Alka Ahuj Became Fan Of Siddharth: 'ऑपरेशन सफेद सागर' में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का किरदार निभाने के लिए सिद्धार्थ के दिल के सबसे करीब अजय की पत्नी अल्का आहूजा का रिव्यू था.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/ajay-ahuja-bilkul-tumhari-tarah-tha-iddharth-says-ajay-ahujas-wife-alka-calls-him-every-day-after-watching-operation-safed-sagar-8512726/ Copy

Ajay Ahuja Wife Alka Ahuj Became Fan Of Siddharth: नेटफ्लिक्स की ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का किरदार निभाने के लिए सिद्धार्थ को भले ही तारीफ़ें मिली हों, लेकिन उनके दिल के सबसे करीब अजय की पत्नी अल्का आहूजा का रिव्यू था. सीरीज़ देखने के बाद अल्का ने एक्टर से संपर्क किया और तब से वह लगातार उनके संपर्क में हैं, वह उनकी परफ़ॉर्मेंस पर अपने विचार और अजय के परिवार के संदेश भी उनसे साझा करती रही हैं. यह फ़िल्म इस महीने की शुरुआत में नेटफ़्लिक्स इंडिया पर रिलीज़ हुई थी.

अल्का आहूजा को उनके दिवंगत पति के रोल में सिद्धार्थ का काम कैसा लगा

जब 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ रिलीज़ हुई, तो सिद्धार्थ को इस बात का इंतज़ार था कि अल्का आहूजा को उनके दिवंगत पति के रोल में सिद्धार्थ का काम कैसा लगा. ट्रेलर लॉन्च के समय उन्होंने अपनी राय नहीं दी थी, उन्होंने कहा था कि वे अपनी राय बताने से पहले पूरी सीरीज़ देखना चाहती हैं. सीरीज़ देखने के बाद उन्होंने सिद्धार्थ से संपर्क किया और तब से दोनों रोज़ाना बात कर रहे हैं.

मैंने अपनी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली है

सिद्धार्थ ने ‘स्क्रीन’ को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ‘मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे अल्का मैम से सबसे अच्छा रिव्यू मिला है. मैं उनसे रोज़ बात भी करता हूं, इसलिए मुझे हर सुबह एक नया रिव्यू मिलता है. वे अलग-अलग समय पर अलग-अलग चीज़ें नोटिस करती हैं और मुझे उनके बारे में बताती हैं. वे बहुत दयालु हैं, वे मुझे अजय के परिवार के मैसेज के स्क्रीनशॉट भी भेजती हैं. सबकी आम राय यही है कि मैं निश्चिंत हो सकता हूं. मैंने अपनी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली है उन्हें सही श्रद्धांजलि देना.’

View this post on Instagram A post shared by Etaki (@worldofsiddharth)



सिद्धार्थ उन्हें अजय की कितनी याद दिलाते हैं

सिद्धार्थ के लिए अल्का का सबसे दिल को छू लेने वाला फ़ीडबैक यह था कि सिद्धार्थ उन्हें अजय की कितनी याद दिलाते हैं उन्हें सिद्धार्थ में अपने पति की झलक दिखी चाहे उनकी परफ़ॉर्मेंस हो या उनका स्वभाव. एक्टर ने बताया, ‘वह कहती हैं, ‘सिद्धार्थ, अजय बिल्कुल तुम्हारी तरह था. वह बहुत खुशमिजाज़, मज़ाकिया और शरारती था लेकिन जब वह काम पर होता था, तो बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत फ़ोकस्ड हो जाता था.’ अलका को सिद्धार्थ और उसके को-स्टार्स के बीच की दोस्ती में अजय की झलक भी दिखी. बाल्डी (मिहिर आहूजा), धाली (अभय वर्मा), सांगी (तारुक रैना) और गूफी (अर्णव भसीन) के साथ उसकी बॉन्डिंग ने उन्हें अजय और उसके साथी अफ़सरों के बीच की गहरी दोस्ती की याद दिला दी.