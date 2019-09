मुंबई: डॉटर्स डे पर बॉलीवुड के कई स्टार्स ने सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें कई बड़े स्टार्स भी हैं जिन्होंने डॉटर्स डे विश करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. इसी कड़ी में अजय देवगन और काजोल का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया.

रविवार को नेशनल डॉटर्स डे के मौके पर बॉलीवुड की स्टार जोड़ी अजय देवगन और काजोल ने अपनी बेटी न्यासा के लिए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया. न्यासा के साथ एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए अजय ने कहा कि बेटियों के लिए हर दिन होना चाहिए.

Daughters should be celebrated everyday, even more so TODAY. #DaughtersDay pic.twitter.com/P9QGGpWtJn

तस्वीर के कैप्शन में अजय ने लिखा, बेटियों के लिए हर दिन होना चाहिए, आज और भी ज्यादा. #Daughtersday. काजोल ने भी न्यासा के साथ अपनी तस्वीर शेयर की और उसके कैप्शन में लिखा, ‘तुम हमेशा मेरी बांहों में समा जाओगी न्यासा, हैप्पी डॉटर्स डे.

Just you will always fit in my arms♥️#HappyDaughtersDay pic.twitter.com/NBRhCkBpjU

— Kajol (@itsKajolD) September 22, 2019