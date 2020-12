‘Maidaan’ now releases worldwide in theatres on Dussehra 2021: अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) ने शनिवार को ऐलान किया कि उनकी आने वाली फिल्म ‘मैदान’ (Maidaan) 15 अक्टूबर, 2021 को दशहरे के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह फिल्म फुटबॉल कोच और सन 1950 से 1963 में अपने निधन तक इंडियन नेशनल टीम के मैनेजर रहे सैय्यद अब्दुल रहीम की जिंदगी से प्रेरित है. Also Read - अजय देवगन की बेटी न्यासा ने फ्रेंड्स के साथ दिखाए हॉट मूव्स, देखते रहे गए फैंस

अजय देवगन ने फिल्म के एक पोस्टर को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, “‘मैदान’ साल 2021 के दशहरे पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. जनवरी में इसकी शूटिंग शुरू होगी. हैशटैगमैदान2021.” Also Read - अमिताभ बच्चन और अजय देवगन सात साल बाद करेंगे एक साथ काम, इस फिल्म से होगी वापसी

हालांकि अगले साल की शुरुआत में शूटिंग के शुरू होने से पहले ही फिल्म के कुछ हिस्से पहले लखनऊ, कोलकाता और मुंबई में फिल्मा लिए गए हैं. फिल्म की शूटिंग का 65 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया गया है और इसके फाइनल शेड्यूल को अप्रैल तक खत्म कर लिया जाएगा. अमित रवींद्रनाथ शर्मा फिल्म के निर्देशक हैं, जिसमें प्रियमणि, गजराज रॉव और रुद्रनील घोष जैसे कलाकार भी हैं.

बता दें कि अजय ने अपने अभिनय करियर की शुरूआत साल 1991 में आई फिल्‍म ‘फूल और कांटे’ से की थी. यह फिल्‍म उस समय सुपरहिट रही थी. उसके बाद ‘द लीजेंड ऑफ भगत सिंह’, ‘रैनकोट’, ‘गंगाजल’, ‘युवा’, ‘अपहरण’ ‘ओमकार’ जैसी कई फिल्मों में अजय का जलवा देखने को मिला.

इनपुट- एजेंसी