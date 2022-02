नई दिल्ली: अप्लॉज एंटरटेनमेंट और डिज़नी + हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) की आगामी वेब सीरीज ‘रुद्र’ (Rudra: The Edge of Darkness) ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब तक की सबसे प्रत्याशित पेशकश होगी. भारत और दुनिया भर में ओटीटी की विशालता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, ‘रुद्र: द एज ऑफ डार्कनेस’ (Rudra: The Edge of Darkness) के साथ समीर नायर की अप्लॉज एंटरटेनमेंट एक भारतीय संदर्भ में लूथर जैसी प्रतिष्ठित और विश्व स्तर पर सफल ब्रिटिश सीरीज को फिर से जीवंत कर रहे हैं. बीबीसी स्टूडियोज इंडिया के सहयोग से अप्लॉज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह शो एक मनोरंजक कहानी के साथ एक हाई-ऑक्टेन क्राइम थ्रिलर का वादा करती है और यह अजय देवगन (Ajay Devgn) जैसे भारतीय सुपरस्टार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लंबे प्रारूप की सामग्री लाने वाला पहला भी है. मजबूत किरदार के साथ, यूनिक स्टोरीटेलिंग को एक साथ महत्वाकांक्षी पैमाने पर लेकर आने के साथ शो में एक परेशानी से घिरे पुलिस वाले की जर्नी को बताया गया है, जिसे गुनाह की अँधेरी दुनिया में सच की तलाश रहती है. ऐसे में अप्लॉज हर तरह के अलग फॉर्मेट्स के साथ अलग जॉनर्स को लेकर आ रहा है और इस तरह से वह इस बार गुनाहों की दुनिया में गुनहगारों की झलक ‘रुद्रा’ में दिखाने जा रहा है.Also Read - Monalisa ने काली साड़ी में हॉटनेस को दी मात! परफेक्ट फिगर को किया फ्लॉन्ट...इंटरनेट का चढ़ा पारा- Photos

निर्देशक राजेश मापुस्कर द्वारा निर्देशित इस सीरीज से अजय देवगन अपना ओटीटी डेब्यू कर रहे हैं.

निर्देशक राजेश मापुस्कर द्वारा निर्देशित इस सीरीज से अजय देवगन अपना ओटीटी डेब्यू कर रहे हैं. बीबीसी स्टूडियोज इंडिया के सहयोग से अप्लॉज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित इस शो को मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित स्थानों पर शूट किया गया है. अजय देवगन के अलावा इस शो में राशि खन्ना, ईशा देओल, अतुल कुलकर्णी, अश्विनी कलसेकर, तरुण गहलोत, आशीष विद्यार्थी और सत्यदीप मिस्र भी अहम भूमिका में नज़र आयेंगे.

मेगा सुपरस्टार, अजय देवगन एक दमदार कॉन्टेंट के साथ डिजिटल स्ट्रीमिंग की दुनिया में प्रवेश करने के लिए बेहद उत्सुक थे और अब वे अप्लॉज के एक शो के साथ अपना ओटीटी डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस शो में अजय देवगन एक ऐसे किरदार में नज़र आयेंगे जिसे भारतीय एंटरटेनमेंट में पहले कभी नहीं देखा गया है.

बीबीसी स्टूडियोज इंडिया के सहयोग से अप्लॉज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित रुद्र: द एज ऑफ डार्कनेस आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पूरी तैयार है. 4 मार्च 2022 को रिलीज होने वाले इस शो को हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली में भी रिलीज़ किया जाएगा जो विशेष रूप से डिज्नी + हॉटस्टार पर उपलब्ध होगा.