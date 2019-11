नई दिल्ली: रोहित शेट्टी की गोलमाल सीरीज को पसंद करने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी हैं. जल्द ही रोहित शेट्टी अपनी फ्रेंचाइजी गोलमाल की 5वीं सीरीज पर काम शुरू करने जा रहे हैं. अजय देवगन और रोहित शेट्टी मिलकर ‘गोलमाल 5’ की तैयारी शुरू करेंगे. बता दें कि, फिलहाल रोहित शेट्टी अजय देवगन के साथ इन दिनों सूर्यवंशी की शूटिंग में बिजी हैं. ट्रेड एनलस्टि तरण आदर्श ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने लिखा है, बिग न्यूज… गोलमाल फ्रेंचाइजी के पांचवे इंस्टॉलमेंट गोलमाल 5 के लिए रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने हाथ मिलाया है. रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर रोहित शेट्टी इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट करेंगे.

BIGGG NEWS… Rohit Shetty and Ajay Devgn to collaborate for the fifth installment of #Golmaal franchise #GolmaalFive… Produced by Rohit Shetty Picturez in association with Reliance Entertainment, #GolmaalFive will be directed by Rohit Shetty. pic.twitter.com/dTZtSDFZCl

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 30, 2019