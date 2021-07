Ajay Devgn and Sanjay Dutt film Bhuj The Pride of India teaser: अजय देवगन (Ajay Devgan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ (Bhuj The Pride of India) का टीजर आउट हो चुका है. फिल्म के टीजर में जमकर वार सीन्स दिखाए गए हैं, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. फिल्म का ट्रेलर 12 जुलाई को सामने आने वाला है.Also Read - सामने आई 'Bhuj: The Pride of India’ की रिलीज डेट, VIDEO देखकर हो जाएंगे रोंगटे खड़े

अजय देवगन (Ajay Devgan) ने 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' (Bhuj The Pride of India) का टीजर अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा 'अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई', साथ ही बताया कि कल इसका ट्रेलर आएगा.

बता दें कि अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, शरद केलकर, नोरा फतेही और एमी वर्क स्टारर इस फिल्म का प्रीमियर 13 अगस्त को सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘डिज्नी प्ल्स हॉटस्टार’ पर होने वाला है.