Ajay Devgn OTT Debut As Actor Revel The First Look Of Rudra- The Edge Of Darkness: बॉलीवुड के सिंघम स्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद अब डिजिटल डेब्यू के लिए तैयार हैं और उन्होंने इसका एलान कर दिया है. अजय (Ajay Devgn) हॉटस्टार स्पेशल्स की क्राइम ड्रामा सीरीज़ से डिजिटल पारी शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है है 'रूद्र- द ऐज ऑफ़ डार्कनेस' (Rudra- The Edge Of Darkness) बता दें कि यह एक क्राइम ड्रामा सीरीज़ है, हालांकि इसके रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुआ है.

'रूद्र- द ऐज ऑफ़ डार्कनेस' (Rudra- The Edge Of Darkness) में अजय (Ajay Devgn) एक पुलिस अफ़सर के किरदार में नजर आएंगे. ये पहली बा नहीं होगा कि अजय (Ajay Devgn) को आप किसी पुलिस के किरदार में नजर आएंगे लेकिन ये वाला बाकियों से अलग होगा, ऐसा हम नहीं बल्कि खुद एक्टर कह रहे हैं. अभी तक इस सीरीज पर काम शुरु नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही इसपर काम होगा और मुंबई की आइकॉनिक लोकेशंस पर इसकी शूटिंग की जाएगी.

अपने डिजिटल डेब्यू को लेकर अजय ने कहा 'मेरी हमेशा से कोशिश यही रही है कि काबिल लोगों के साथ बेहतरीन काम करूं. रूद्र- द ऐज ऑफ़ डार्कनेस बांधकर रखने वाले कहानी है और इस सफ़र की शुरुआत करने का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है. पर्दे पर पुलिस वाले का किरदार निभाना मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन इस बार यह किरदार ज़्यादा गहरा, मुश्किल और डार्क है. मुझे इस किरदार की शख़्सियत ने सबसे अधिक प्रभावित किया, यह मौजूदा दौर में सबसे ग्रे कैरेक्टर है.



रूद्र- द ऐज ऑफ़ डार्कनेस ब्रिटिश साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा सीरीज़ लूथर (Luther) का भारतीय रूपांतरण है. इस सीरीज़ का निर्माण एप्लॉज़ एंटरटेनमेंट और बीबीसी स्टूडियोज़ मिलकर कर रहे हैं. बतौर निर्माता अजय पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर चुके हैं, उनकी होम प्रोडक्शन फ़िल्म त्रिभंग नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी, जिसमें काजोल ने लीड रोल निभाया था