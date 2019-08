बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन जल्द ही भारतीय फुटबॉल पर आधारित निर्देशक अमित शर्मा की फिल्म ‘मैदान’ की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. सोमवार की सुबह अजय ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक पोस्टर साझा किया, जिसपर फुटबॉल बना था और लिखा था, ‘भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग 1952-1962.’

पोस्टर के कैप्शन में अजय ने लिखा, “आज से ‘मैदान’ शुरू.”

Ajay Devgn’s next film, based on the sport #football, gets its title: #Maidaan… Costars Keerthy Suresh… Directed by Amit Ravindernath Sharma [#BadhaaiHo]… Produced by Boney Kapoor, Akash Chawla and Arunava Joy Sengupta… Zee Studios presentation… Filming starts today. pic.twitter.com/RWp7RNperj

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 19, 2019