नई दिल्ली: सोशल मीडिया के ज़माने में चीज़ें आसानी से वायरल हो जाती हैं. बिना तथ्य और प्रमाण के लोग यहां सच बोलते हैं. हाल ही में एक मामला सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली के एक पब के बाहर लोगों ने बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) की पिटाई कर दी है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है और यह दावा भी कर रहा है कि पिटाई खाने वाला शख्स अजय देवगन है. वीडियो शेयर करते हुए यूजर्स ने दावा किया है कि दिल्ली में पब के बाहर अजय देवगन (Ajay Devgn Fighting) की पिटाई हुई है. Also Read - Gym Workout Viral Video: जिम में वर्कआउट कर रहा था शख्स तभी लोगों ने देख ली ऐसी चीज, बोले- 'ये क्या देख लिया'

कार्यालय ने जारी किया बयान Also Read - Dangerous Bike Stunt: बाइक पर बेहद खतरनाक स्टंट कर रहा था व्यक्ति, अचानक बाइक से उछला...., Video देख आपकी भी कांप जाएगी रूह

अभिनेता अजय देवगन के कार्यालय ने एक बयान जारी कर साफ किया है कि दिल्ली में हुए एक विवाद के वीडियो में वो नहीं हैं. वीडियो में एक पब के बाहर दो लोगों को लड़ते हुए देखा गया है, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. पुरुषों में से एक सफेद शर्ट पहने हुए व्यक्ति को अजय देवगन समझ लिया गया. Also Read - Mithai Wala Dog: बकायदा मिठाई की दुकान पर बैठता है ये कुत्ता, मोलभाव भी करता है क्या!

बयान में कही गई ये बात

बयान में कहा गया है, जनवरी 2020 में ‘तानाजी-द अनसंग योद्धा’ के प्रचार के बाद से अजय देवगन दिल्ली नहीं गए हैं. इसलिए दिल्ली में एक पब के बाहर हुए झगड़े में सुपरस्टार को शामिल करने की मीडिया रिपोर्ट बिल्कुल निराधार और असत्य है. हम समाचार एजेंसियों से अनुरोध करते हैं और मीडिया को इस बात पर ध्यान देने के लिए कहते हैं कि पिछले 14 महीनों से देवगन मुंबई में हैं और ‘मैदान’, ‘मेडे’ और ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ की शूटिंग में व्यस्त हैं. मीडिया से अनुरोध है कि वो तथ्यों की पड़ताल कर लें.

Post the promotion of Tanhaji, in Jan 2020, Ajay Devgn has not visited Delhi. Media reports of a brawl involving him outside a Delhi pub are baseless & untrue. We request news agencies & media using this to please note that he has been shooting in Mumbai. Spokesperson to Mr Devgn pic.twitter.com/YgaLF4SlhJ

— Team Ajay Devgn (@TeamAjayDevgn) March 29, 2021