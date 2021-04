Ajay Devgn Birthday: बॉलीवुड की दुनिया में अपनी भारी आवाज़ और दमदार एक्टिंग की वजह से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर अजय देवगन (Happy Birthday Ajay Devgn) का जन्मदिन 2 अप्रैल को है. जबरदस्त एक्शन और जबरदस्त अंदाज़ से अपनी छाप छोड़ने वाले अजय देवगन आज अभिनेता होने के साथ साथ निर्देशक और निर्माता भी हैं. 2 अप्रैल 1969 को दिल्‍ली के एक पंजाबी परिवार में जन्में अजय अब 52 साल के हो गए हैं. अजय ने अपने फिल्‍मी करियर की शुरूआत 1991 में आई फिल्‍म ‘फूल और कांटे’ से की थी. यह फिल्‍म उस समय सुपरहिट रही. आज भी उस फिल्म को याद कर लोग अजय के अभिनय की तारीफ करते हैं. बर्थडे के खास मौके पर आइए जानते हैं अजय देवगन से जुड़ी कुछ रोचक और अनसुनी बातें (Interesting and Unknown Facts about Ajay Devgn): Also Read - दिल्ली में पब के बाहर हुई अजय देवगन की पिटाई? Video वायरल होने पर सामने आई सच्चाई

– अजय देवगन के पिता, वीरू देवगन, एक स्टंट कोरियोग्राफर और एक्शन-फिल्म निर्देशक हैं. तो वहीं उनकी माँ वीणा, फिल्म निर्माता हैं.

– साल 1998 में उन्हे महेश भट्ट की फिल्म ‘जख्म’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया.

-साल 2016 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया.

– बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अजय ने 1985 की फिल्म ‘प्यारी बहना’ में एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बचपन की भूमिका निभाई थी.

– अजय देवगन का लव लाइफ भी खूब सुर्ख़ियों में रहा है. बॉलीवुड की कई टॉप हीरोइनों के साथ उनके अफेयर की खबरें हमेशा ही बनी रहती थीं. इसमें करिश्मा कपूर और रवीना टंडन जैसे नाम भी शामिल हैं.

– बताया जाता है कि जब अजय ने काजोल से शादी की थी तो उसके बाद रवीना टंडन ने सुसाइड करने तक की कोशिश की थी.

-अजय की काजोल से पहली मुलाकात ‘हलचल’ फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी. फिर अगली फिल्म गुंडाराज के दौरान दोनों के बीच डेटिंग शुरू हुई थी. उन्होंने अभिनेत्री काजोल से 1999 में शादी की. इनके दो बच्चे भी हैं- न्यासा और युग.

-ख़बरों के मुताबिक अजय देवगन बॉलीवुड के ऐसे पहले एक्टर थे जिन्होंने अपना खुद का प्राइवेट जेट ख़रीदा था. उनके पास 6- सीटर प्राइवेट जेट है.