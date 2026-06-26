'300 लड़के थे, घर सिर्फ 270 पहुंचे… 30 कम हैं', पठानों को रगड़कर रख देगा 'चौहान'? तैश में ला देगी अजय देवगन की नई फिल्म

अजय देवगन की नई फिल्म 'चौहान' का पहला लुक वीडियो रिलीज होते ही इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है. इस फिल्म में अभिनेता एक बार फिर अपने दमदार और सख्त अंदाज में नजर आएंगे.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 26, 2026, 9:23 AM IST
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बॉलीवुड के एक्शन स्टार अजय देवगन एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाकेदार अंदाज में लौटने की तैयारी में हैं. उनकी नई फिल्म ‘चौहान’ का पहला लुक जारी कर दिया गया है. कुछ मिनट के इस वीडियो में एक्शन, देशभक्ति और दमदार डायलॉग का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जिसने रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

अजय देवगन के जबरदस्त डायलॉग

फर्स्ट लुक वीडियो की शुरुआत कश्मीर के विजुअल्स के साथ एक भारी बैकग्राउंड नैरेशन से होती है, जिसमें कहा जाता है- ‘चौराहे पर 300 लड़के थे जनाब, घर सिर्फ 270 पहुंचे… 30 कम हैं.’ यह लाइन ही पूरे वीडियो का टोन सेट करती है और दर्शकों को एक गंभीर माहौल में ले जाती है. इसके तुरंत बाद अजय देवगन की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वह कहते हैं- ‘गलती हमारी नहीं थी, ऑर्डर्स ऊपर से आए थे, ईंट का जवाब पत्थर से, पर सामने वाला पत्थर ही उठा ले, तो जवाब क्या…’ इस डायलॉग के साथ ही स्क्रीन पर युवाओं की भीड़, आगजनी, सैनिकों की तैनाती और उपद्रव के बीच पत्थरबाजी के कई शॉट्स तेजी से दिखाए जाते हैं.

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फर्स्ट लुक की डिटेल

वीडियो में आगे दिखाया जाता है कि स्थिति को काबू में करने के लिए सुरक्षाबलों की ओर से टियर गैस का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन मास्क पहने उपद्रवियों पर इसका कोई खास असर नहीं होता. इसके बाद पैलेट गन्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन सीमित प्रभाव के कारण हालात फिर भी कंट्रोल में नहीं आते. इसके बाद वॉटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इससे भी कोई समाधान नहीं होगा. स्थिति कंट्रोल से बाहर दिखाई देती है.

‘जुम्मा चुम्मा दे दे’ से होती है अजय देवगन की एंट्री

इसी बीच वीडियो में एक और अहम सीन सामने आता है, जहां एक पत्थरबाज अपने साथियों को हर शुक्रवार पत्थरबाजी के लिए लाउडस्पीकर से बुलाता है. इसी दौरान अजय देवगन की एंट्री होती है, जो एक बिल्कुल अलग और दमदार अंदाज में नजर आते हैं. वह हाथ में पोर्टेबल म्यूजिक सिस्टम लेकर चलते हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘हम’ का मशहूर गाना ‘जुम्मा चुम्मा दे दे’ बज रहा होता है.

‘पठानों से कहना, चौहान आ रहा है’

इसके बाद अजय देवगन को सेना की वर्दी में स्वैग के साथ चलते हुए दिखाया जाता है. वह चलते हुए जेब से रिवॉल्वर निकालते हैं, जैकेट उतारते हैं और आराम से अपनी घड़ी खोलते हैं. उनके चेहरे को पूरी तरह रिवील नहीं किया गया है, उन्होंने आधा चेहरा एक मास्क से ढका हुआ है, लेकिन उनकी आंखों की तीव्रता और एक्सप्रेशन से उनका किरदार पूरी तरह प्रभावशाली नजर आ रहा है. वीडियो अजय देवगन के दमदार डायलॉग के साथ खत्म होता है, जिसमें वह कहते है- ‘पठानों से कहना, चौहान आ रहा है.”

फिल्म ‘चौहान’ के जरिए अजय देवगन जियो स्टूडियोज और आनंद एल राय के साथ पहली बार काम कर रहे है. फिल्म का निर्देशन नीरज यादव कर रहे हैं.

(इनपुट एजेंसी)

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Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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