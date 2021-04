Nysa Devgan Performs On Mom Kajol’s Hit Song See Amazing Viral Video: अजय देवगन (Ajay Devgn) और काजोल (Kajol) अपने बच्चों को लाइमलाइट से बेहद दूर रखती हैं. हालांकि बावजूद इसके दोनों के बच्चों का वीडियो और फोटो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है और काजोल (Kajol) की बेटी नीसा देवगन (Nysa Devgan) उन स्टार किड्स में शामिल हैं, जिनकी सोशल मीडिया में काफ़ी लोकप्रियता है, ऐसे में अब नीसा देवगन (Nysa Devgan) का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी मां के गानों पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. Also Read - Ajay Devgan: अजय देवगन के Birthday पर जाने उनकी अनसुनी कहानी और आने वाली Movies

नीसा (Nysa Devgan) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो जमकर डांस कर रही हैं. बता दें कि नीसा (Nysa Devgan) का अपना कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है बल्कि ये वीडियो उनके फैंस एकाउंट्स ने ये वीडियो अपलोड किया है. जिसमें वो स्कूल में अपनी मां काजोल (Kajol) के सुपरहिट गानों पर थिरकती नज़र आ रही हैं. Also Read - Tribhanga Trailer Out: काजोल की नई फिल्म 'Tribhanga' का ट्रेलर रिलीज, मां और बेटी के रिश्ते की है इमोशनल कहानी



यह वीडियो इंस्टाग्राम पर नीसा (Nysa Devgan) के एक फैन एकाउंट ने वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में नीसा (Nysa Devgan) ग्रुप डांस कर रही हैं. बोले चूड़ियां, सजदा, तेरे नैना जैसे गानों पर नीसा ने ग्रुप परफॉर्मेंस दी और आखिर में करीना कपूर ख़ान और शाहिद कपूर के गाने नगाड़ा पर नीसा परफॉर्मेंस देती हैं.

फिलहाल नीसा (Nysa Devgan) का ध्यान पढ़ाई पर है, वह सिंगापुर में यूनाइटेड कॅालेज ऑफ़ साउथ ईस्ट एशिया में पढ़ रही हैं. उन्हें फिल्में देखना भी पसंद करती हैं, अजय देवगन से अधिक नीसा (Nysa Devgan) अपनी मां काजोल के अधिक करीब हैं. दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता है जो कई बार इंस्टाग्राम से जाहिर होता है.