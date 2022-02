Rudra Edge Of Darkness Trailer Out: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) की वेब सीरीज ‘रुद्र: द एज ऑफ डार्कनेस’ (Rudra Edge Of Darkness) का ट्रेलर रिलीज होने के साथ सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney Plus Hotstar) पर 4 मार्च को रिलीज होने वाला है. इसमें अजय के साथ ईशा देओल (Esha Deol) भी नजर आ रही हैं. अजय सीरीज (Ajay Devgn New Web Series) में DCP रुद्र वीर सिंह का किरदार निभाते दिखेंगे. एक्शन से भरपूर ये सीरीज देखने में काफी दिलचस्प लग रही है. बता दें कि रूद्र- द ऐज ऑफ डार्कनेस एक क्राइम सीरीज है, जिसका निर्देशन राजेश मापूसकर ने किया है. इसके साथ ही इस सीरीज में अजय एक बार फिर पुलिस अफसर के किरदार में दिखायी देंगे, मगर इस बार उनका अंदाज जरा हटकर होने वाला है.Also Read - Human Review: दवाइयों की अंधेरी दुनिया का सच दिखलाती है ह्यूमन, शेफाली और कीर्ति का दिखा दमदार अभिनय

एक कॉप के रोल में अजय देवगन यहां काफी इंटेंस और ग्रे शेड में दिखाई दे रहे हैं.अजय देवगन इस सीरीज़ में एक पुलिस अफ़सर का किरदार निभा रहे हैं, जो आगे चलकर एक साइको क्रिमिनल बन जाता है. इस सीरिज में 6 एपिसोड्स होंगे और अजय के किरदार का नाम रूद्रवीर सिंह है, रूद्र अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी उलझा हुआ है. सीरीज में एशा देओल, राशि खन्ना, अतुल कुलकर्णी, अश्विनी कालसेकर, मिलिंद गुणाजी और लूक केनी विभिन्न किरदारों में दिखेंगे. ट्रेलर को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए अजय देवगन ने लिखा- अंधेरों से घिरा हुआ मैं… न्याय की रोशनी लाने के लिए तैयार हूं…



बता दें, रूद्र ब्रिटिश टीवी शो लूथर का भारतीय रूपांतरण है. नील क्रॉस रचित सीरीज में इदरिस एल्बा ने डीसीआई जॉन लूथर का रोल निभाया था, इदरिस अंडरकवर पुलिस ऑफिसर के किरदार में थे, एलिस मोर्गन रूथ विल्सन के रोल में थीं. 2010 से 2019 के बीच इस शो के 5 सीजन आ चुके हैं. बता दें कि अजय देवगन की ये वेब सीरीज एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा है. दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए यह सीरीज 4 मार्च से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी.