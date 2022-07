Bholaa: अजय देवगन को Runway 34 में डायरेक्टर के तौर पर काफी पसंद किया और उनकी खूब तारीफ भी हुई. जिसके बाद एक्टर और फिल्म मेकर, अजय ने नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है. अजय देवगन के डायरेक्टर वेंचर के बाद खबर आई है कि वो अपनी चौथी फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं. हाई-ऑक्टेन, इमोशनल ड्रामा ‘भोला’ में तब्बू और खुद अजय मेन रोल में होंगे. उनकी पहली निर्देशित फिल्म ‘U,Me Or Hum’ थी, हाल ही में ‘रनवे 34’ में फैंस ने उनके डायरेक्शन को देखा. जो बहुत अच्छा माना गया था.Also Read - Rashmika Mandanna को नहीं बनना था एक्ट्रेस, पहली फिल्म की फीस देखकर घबरा गई थीं मां

हालांकि किसी को कानों- कान खबर भी नहीं हुई की वो ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट किया है. अजय 20 अगस्त तक अपनी चौथी निर्देशित फिल्म ‘भोला’ की मेन फोटोग्राफी पूरी करने के लिए तैयार हैं. अजय देवगन से पूछा गया कि उन्होंने अपनी अप्रैल में हुई फिल्म रनवे 34 के बाद इतनी जल्दी दूसरी फिल्म की शूटिंग कैसे की, तब अजय ने मुस्कुराते हुए कहा ‘ठीक है, तैयारी पहले की गई थी. यह फिर से कैमरे के पीछे आने और तीन जादुई शब्द-लाइट, कैमरा, एक्शन! का केवल सवाल है. Also Read - जायद खान जन्मदिन: शाहरुख खान के 'भाई' बनकर भी नहीं चला जायद खान का करियर, जानें आजकल कहां हैं 'लक्ष्मण'

It’s time to say ACTION again!

Bholaa releasing on March 30th, 2023. pic.twitter.com/fGyycOFPIT

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) July 4, 2022