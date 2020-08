Director Nishikant Kamat, known for his work in films like Drishyam and Mumbai Meri Jaan, has been hospitalised– फिल्म दृश्यम, मदारी और मुंबई मेरी जान सहित कई फिल्मों का निर्देशन कर चुके निशिकांत कामत हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. बता दें, निशिकांत लीवर सिरोसिस से पीड़ित हैं. हालांकि उनकी तबीयत को लेकर अभी विस्तृत जानकारी नहीं आई है. Also Read - संजय दत्त को लंग कैंसर की खबर से फैंस हुए दुखी, बोले- कुछ नहीं होगा 'बाबा' जल्द लौटकर आएंगे

बता दें, निशिकांत कामत की सबसे सफल फिल्मों में शुमार दृश्यम की रिलीज को हाल ही में पांच साल पूरे हुए है. इस फिल्म में अजय देवगन, रजत कपूर, श्रेया सरन और तब्बू जैसे सितारे नजर आए थे. Also Read - SSR Case: बिहार पुलिस ने पूछा, बिना FIR दर्ज किए मुंबई पुलिस जांच कैसे कर रही थी?

क्या है लिवर सिरोसिस?

लिवर सिरोसिस बेहद खतरनाक बीमारी है. समय रहते इलाज नहीं होने पर लिवर काम करना बंद कर देता है और स्थिति जानलेवा हो जाती है. सिरोसिस कैंसर के बाद सबसे गंभीर बीमारी है. गंभीर हो जाने के बाद इसका इलाज लिवर प्रत्यारोपण ही होता है.