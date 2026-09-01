Highest Paid TV Host India: अजय देवगन की 90 करोड़ फीस भी पड़ी फीकी, जानें किस बॉलीवुड स्टार ने टीवी से बनाए 250 करोड़

Highest Paid TV Host India: भारत के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टेलीविज़न होस्ट एक सीज़न से उतनी कमाई कर लेते हैं, जितनी शाहरुख खान या प्रभास एक फ़िल्म से कमाते हैं.

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Highest Paid TV Host India: हाल ही में सोनी के ट्रू-क्राइम शो ‘क्राइम पेट्रोल’ के साथ टीवी होस्टिंग की दुनिया में कदम रखकर अजय देवगन भी अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड स्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. खबर है कि अजय ने सोनी के साथ इस पॉपुलर शो के नए सीज़न को होस्ट करने के लिए 15 एपिसोड का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. अगस्त में अजय देवगन को क्राइम पेट्रोल का नया होस्ट घोषित किया गया था और इसका पहला एपिसोड 31 अगस्त को प्रसारित हुआ था. यह शो सोनी टीवी पर आता है और सोनीलिव पर स्ट्रीम होता है. चर्चा का विषय बनी अजय की फीस, जो इस सीज़न के लिए 90 करोड़ बताई जा रही है (यह रकम सभी एपिसोड्स के लिए है). हालांकि, इस फीस के साथ वह अभी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टीवी होस्ट्स में से एक तो बन गए हैं, लेकिन लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं हैं.

अमिताभ और करण जौहर लेते हैं कितनी फीस

अमिताभ बच्चन भी ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के हर नए सीज़न के लिए आम तौर पर 100 करोड़ से ज़्यादा फ़ीस लेते हैं. कहा जाता है कि यह मेगास्टार क्विज़ शो के होस्ट के तौर पर अपने काम के लिए हर हफ़्ते 15-20 करोड़ लेते हैं. 90 करोड़ की कमाई के साथ, अजय अब उस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. टीवी होस्ट में करण जौहर सबसे ज़्यादा फ़ीस पाने वाले नॉन-एक्टर हैं, जिन्होंने ‘कॉफ़ी विद करण’ के पिछले सीज़न के लिए 25 करोड़ से ज़्यादा कमाए. अजय के फ़िल्ममेकर दोस्त रोहित शेट्टी इस लिस्ट में अगले नंबर पर हैं, जिनकी ‘खतरों के खिलाड़ी’ के लेटेस्ट सीज़न के लिए फ़ीस 12-14 करोड़ बताई जाती है

कुल फ़ीस 250 करोड़ तक

सलमान खान पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से भारत में सबसे ज़्यादा फ़ीस लेने वाले टीवी होस्ट बने हुए हैं. इसका श्रेय ‘बिग बॉस’ को होस्ट करने में उनकी कामयाबी को जाता है, जिसे वे 15 सालों से ज़्यादा समय से होस्ट कर रहे हैं. शुरुआत में वे इस शो के एक एपिसोड के लिए 2.5 करोड़ लेते थे, लेकिन शो की लोकप्रियता के चरम पर पहुंचने के साथ ही सीज़न 15-16 तक यह फ़ीस बढ़कर 15 करोड़ प्रति हफ़्ता थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान एक हफ़्ते के ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड की शूटिंग एक ही बार में कर लेते थे और उस हफ़्ते के लिए 15 करोड़ चार्ज करते थे. चार महीने तक चलने वाले लंबे सीज़न के लिए उनकी कुल फ़ीस 250 करोड़ तक पहुंच जाती थी. एक नाम ऐसा भी है जिसने कुछ समय पहले ही इस कमाई को बहुत पीछे छोड़ दिया था और एक सीज़न के लिए 250 करोड़ जैसी भारी-भरकम रकम कमाई थी.