Drishyam 2 Box Office: अजय देवगन की 'दृश्यम 2' ने बनाया नया रिकॉर्ड, पहले दिन ही कमाए इतने करोड़ रुपये

Drishyam 2 Box Office Day 1 : बॉलीवुड के ‘सिंघम’ एक्टर अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘दृश्यम 2’ बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसे फैंस का फुल सपोर्ट मिल रहा है. ‘दृश्यम 2’ अजय और तब्बू की फिल्म ‘दृश्यम’ का सीक्वल है. एक बार फिर इस जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है, ‘दृश्यम 2’ ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के पहले दिन जमकर कमाई की. फिल्म अब साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली मूवी बन गई है.

अजय देवगन और तब्बू की हालिया रिलीज फिल्म ‘दृश्यम 2’ ने शुक्रवार को अपने पहले दिन ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 15.38 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. ‘दृश्यम 2’ ने अपने ओपनिंग डे कलेक्शन के साथ अक्षय कुमार की राम सेतु को भी पीछे छोड़ दिया है. अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में बनी दृश्यम 2 में इशिता दत्ता, अक्षय खन्ना, रजत कपूर और श्रिया सरन भी मुख्य किरदार में हैं. अजय देवगन एक सीधे-साधे लेकिन चालांक इंसान विजय सलगांवकर की भूमिका निभा रहे हैं.