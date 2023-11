Hindi Entertainment Hindi

Ajay Devgn First Look From Rohit Shetty Cop Universe Singham Again Viral

Singham Again: 'सिंघम अगेन' से अजय देवगन का फर्स्ट लुक जारी, शेर बनकर दहाड़े सिंघम

Singham Again Ajay First Look: बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन 'सिंघम अगेन' को लेकर सुर्खियों में हैं.

Singham again First Look: अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म ‘सिंघम अगेन’ का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी अपनी पॉपुलर फ्रेंजाइजी फिल्म ‘सिंघम 3’ से धीरे-धीरे स्टार्स के लुक रिवील कर रहे हैं. कुछ दिन पहले ही फिल्म से करीना कपूर का लुक रिवील किया गया था। वहीं, आज मेकर्स ने अजय देवगन का दमदार पोस्टर जारी कर दिया है. ‘सिंघम अगेन’ से अजय देवगन (Ajay Devgn) का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. अब सिंघम अगेन से अजय देवगन का लुक रिलीज कर दिया गया है. जिसे देख एक्टर के फैंस और सिंघम फ्रेंचाइजी को पसंद करने वाले दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी.

शेर आतंक मचाता है

रोहित शेट्टी ने एक्टर के लुक को शेयर करते हुए लिखा, ”शेर आतंक मचाता है और जख्मी शेर तबाही! सबके फेवरेट कॉप बाजीराव सिंघम हाजिर हैं!…. सिंघम अगेन. अजय देवगन का सिंघम अगेन से पहला लुक देखने के बाद फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. वह रोहित शेट्टी के पोस्ट पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- सुपर सर. साथ में फायर इमोजी पोस्ट की. वहीं दूसरे ने लिखा- अब इंतजार नहीं हो रहा है.

शेर की तरह दहाड़ते दिखे अजय

‘सिंघम अगेन’ के पोस्टर की बात करें तो रोहित शेट्टी ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर ‘सिंघम अगेन’ से अजय देवगन का पोस्टर साझा किया है. इस नए पोस्टर में अभिनेता शेर की तरह दहाड़ते नजर आ रहे हैं। पोस्टर के बैकग्राउंड में अजय देवगन के साथ शेर की तस्वीर भी नजर आ रही है. रोहित शेट्टी ने पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा ‘शेर आतंक मचाता है और जख्मी शेर तबाही. सबका पसंदीदा पुलिसकर्मी, बाजीराव सिंघम वापस आ गया है.

ऐसी होगी स्टार कास्ट

आपको बता दें कि सिंघम अगेन की कास्ट में इस बारजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण और करीना कपूर फिल्म में नजर आने वाली हैं. बीते दिनों इन सभी कलाकारों के पोस्टर भी रिलीज कर दिए गए हैं. 2021 की फिल्म सूर्यवंशी रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की चौथी फिल्म थी. रणवीर सिंह ने 2018 की फिल्म सिम्बा में एक पुलिस अधिकारी का रोल किया था.

इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

‘सिंघम अगेन’ को रिलायंस एंटरटेनमेंट, अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म साल 2024 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज होगी. बता दें कि ये फिल्म अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा-2’ से क्लैश करेगी.