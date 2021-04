SS Rajamouli unveils Ajay Devgn RRR first look motion poster on his 52nd birthday: बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR Movie) को लेकर सालों से चर्चा हो रही है और इसी को लेकर अजय देवगन (Ajay Devgn) के बर्थडे पर उनके क‍िरदार का फस्ट लुक शेयर कर दिया है. राम चरण (Ram Charan) जूनियर एनटीआर (N. T. Rama Rao Jr.) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के बाद अजय देवगन (Ajay Devgn) का फिल्म से फर्स्ट लुक रिलीज करते हुए निर्माताओं ने अपने सोशल मीडिया पर मोशन पोस्ट साझा करते हुए लिखा, LOAD… AIM… SHOOT…’ Also Read - Ajay Devgn Birthday: प्राइवेट जेट रखने वाले पहले एक्टर, इस एक्ट्रेस ने प्यार में की थी खुदकुशी की कोशिश-Unknown Facts

राजामौली (S. S. Rajamouli) ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक मोशन पोस्टर जारी किया है. इस पोस्टर में अजय देवगन (Ajay Devgn) रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े हैं और उनके पास ढेर सारे लोग नज़र आ रहे हैं, जो उनपर बंदूक ताने हुए हैं. पोस्टर में अजय देवगन (Ajay Devgn) की आवाज़ सुनाई दे रही है जो बार-बार कह रहे हैं ‘LOAD… AIM… SHOOT…’ Also Read - Ajay Devgn Birthday: मुश्किल से हुई थी काजोल- अजय देवगन की शादी, दो बार हुआ मिसकैरेज, पैरेंट्स ने कही थी दिल चुभने वाली बात...

आपको बता दें कि हाल ही में 27 मार्च को राम चरन (Ram Charan) के जन्मदिन पर उनके किरदार अल्लूरी सीता रामराजू को रिवील किया गया था. उससे पहले आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के जन्मदिन पर 15 मार्च को उनके किरदार सीता को दर्शकों के साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया था. आलिया (Alia Bhatt) की यह पहली दक्षिण भारतीय और पैन-इंडिया रिलीज़ फ़िल्म है. ‘आरआरआर’ (RRR) 13 अक्टूबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. दर्शकों को भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है.