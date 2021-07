Ajay Devgn In Salt And Pepper Look: बॉलीवुड के सिंघम कहे जाने वालाे एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) ने हाल ही अपनी फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया (Bhuj: The Pride of India)का नया लुक शेयर किया था जिसे फैंस ने बेहद पसंद किया था. ऐसे में अब एक्टर की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें उनका बेहद अलग और खास लुक नजर आ रहा है.Also Read - Ajay Devgn RRR First Look: राजामौली की 'RRR' में सामने आया अजय देवगन का पावरफुल लुक, एक्टर बोले- 'LOAD... AIM... SHOOT..'

अजय देवगन (Ajay Devgn) की कुछ तस्वीरें औऱ वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उसमें एक्टर सफेद बाल और दाढ़ी में दिख रहे हैं और ऐसा लुक आजतक फैंस ने उनका नहीं देखा था. इन फोटो में अजय (Ajay Devgn) एक दम सफेद दाढी में दिखाई दे रहे हैं. अगर फोटो में अजय देवगन वाकई में हैं, तो उनका ये अलग अंदाज काबिले तारीफ है.

View this post on Instagram A post shared by Official Gautam (@official_gautamsam)



बता दें कि अजय देवगन (Ajay Devgn) ने जो लुक इस समय लिया हुआ है वह उनकी आगामी फिल्म को लेकर है. जी हां एक्टर ने अपना यह लुक अपकमिंग फिल्म 'थैंक गॉड' (Thank God) के लिए रखा है. इस फिल्म में अजय एक अलग अंदाज में फैंस से रूबरू होने वाले हैं.