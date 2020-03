कोरोना के खतरे को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन का आदेश दिया है. इस खतरनाक वायरस से बस एक ही बचाव है खुद को दूसरों से अलग कर लेना. इसे देखते हुए आम लोगों के आलावा सेलेब्स ने भी खुद को घर में कैद कर लिया है. इसी बीच कई अफवाहें और बेबुनियाद बातें भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं. कुछ दिन पहले ही अजय देवगन की पत्नी अपनी बेटी न्यासा को लेने सिंगापुर गई थीं. न्यासा वहां पढ़ाई करती है. एयरपोर्ट पर दोनों की तस्वीरें भी वायरल हुई थीं. ऐसे में फैंस ने सोशल मीडिया पर अजय देवगन के परिवार को लेकर चिंता जाहिर कि कहीं वे भी इस खतरनाक वायरस का शिकार तो नहीं हो गई. बस फिर क्या था. ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई. सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की बातें देखने सुनने को मिलने लगी. Also Read - कोरोना पॉजेटिव गर्ल कनिका कपूर की सुधर रही है हालत, इतनी बीमार नहीं है जितना सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर

इन सभी बातों को विराम देने के लिए अजय देवगन ने ट्वीट किया है-"शुक्रिया इतनी फिक्र करने के लिए. काजोल और न्यासा पूरी तरह ठीक हैं. उनकी सेहत को लेकर उड़ाई जा रही अफवाहें फर्जी हैं, झूठ हैं और बेबुनियाद हैं."

Thank you for asking. Kajol & Nysa are absolutely fine. The rumour around their health is unfounded, untrue & baseless🙏

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 30, 2020