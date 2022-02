Ajay Devgn First look from Gangubai Kathiawadi: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) अजय देवगन (Ajay Devgn) की मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi) 25 फरवरी को रिलीज होने जा रही हैं. ऐसे में फिल्म का इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से फिल्म लगातार टल रही है, लेकिन अब फिल्म के निर्देशक ने इसे पर्दे पर लाने का मन बना लिया है और इसी महीने की 25 तारिख को फिल्म पूरी तरह से सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है और इसका धमाकेदार ट्रेलर (Gangubai Kathiawadi Trailer) कल आने वाला है, ऐसे में अब मेकर्स ने फिल्म से अजय देवगन (Ajay Devgn First look) का लुक आउट कर दिया है.Also Read - अमिताभ बच्चन ने 23 करोड़ में बेच दिया अपना घर 'सोपान', मां-बाप की बसी थी यादें

'गंगूबाई काठियावाड़ी' से अपना फर्स्ट लुक शेयर करते हुए अजय देवगन ने ट्वीट में लिखा है, 'अपनी पहचान से चार चांद लगाने आ रहे हैं हम. कल रिलीज होगी फिल्म का ट्रेलर….' फिल्म से सामने आए फर्स्ट लुक पोस्टर में अजय देवगन सिर पर टोपी और हाथ से सलाम करते नजर आ रहे हैं और फैंस अपने चहेते स्टार का ये लुक देखकर हैरान हैं और उन्हें जमकर सराह रहे हैं.

Also Read - TRP List 4th Week 2022: अनुपमा को धूल चटाने में फिर कामयाब रहा 'तारक मेहता...' लिस्ट में देखें किसने मारी बाजी

अजय देवगन के फैंस लगातार इस पोस्टर पर कमेंट की बरसात कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि अजय देवगन ने अपनी सलामी से ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ में जान फूंक दी है. एक फैन ने कमेंट में लिखा है, ‘पोस्टर रिलीज करके तो आपने फिल्म में जान फूंक दी है. हमें पता है कि आप आलिया से बेहतर काम करते नजर आएंगे’. बता दें कि फिल्म में अजय देवगन एक गुंडे की भूमिका निभाने वाले हैं. जिन्हें अंत में गंगूबाई से प्यार हो जाता है. जब गंगूबाई उन्हें ट्रेड करना सिखाती हैं. क्राइम ड्रामा में, गंगूबाई को एक सेक्स वर्कर के रूप में दिखाया गया है जो बाद में मुंबई में एक अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में उभरती है.