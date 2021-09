नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) ने एक विज्ञापन के लिए अपने मशहूर ‘फूल और कांटे’ स्प्लिट स्टंट को फिर से दोहराया है, लेकिन इस बार उन्होंने बाइक के बजाय ट्रकों का इस्तेमाल किया है. 1991 में रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म ‘फूल और कांटे’ बहुत लोकप्रिय हुई थी, जिसमें वे दो चलती मोटरसाइकिलों पर संतुलन बनाते हुए खड़े दिखाई दिए थे. इसी तरह के स्टंट उन्होंने ‘सन ऑफ सरदार’ और ‘दे दे प्यार दे’ जैसी कई फिल्मों में दोहराए हैं.Also Read - Into The Wild with Bear Grylls में खतरों से खेलते नजर आएंगे Ajay Devgn, मालदीव में होगी शूटिंग

View this post on Instagram A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

Also Read - Akshay Kumar के दुश्मन माने जाते हैं ये बॉलीवुड स्टार्स, एक पर तो उठ जाता हाथ...लिस्ट देखकर चौंक जाएंगे

महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया और लिखा, “30 साल पहले, अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म, फूल और कांटे में, अजय देवगन ने अपना मूल मास्टर एक्ट, विभाजन किया था. अब, वह इसे फिर से कर रहे है, इस बार महिंद्रा के लिए. अधिक जानकारी के लिए इसे देखें.” Also Read - Ajay Devgn पर गुस्साई भीड़ ने किया था हमला, खूब पिटाई हुई...पिता नहीं पहुंचते तो जान भी जा सकती थी

View this post on Instagram A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

‘फूल और कांटे’ में मधु, अरुणा ईरानी जगदीप और अमरीश पुरी भी हैं. इस फिल्म को तेलुगु में ‘वरसुडु’ के नाम से बनाया गया था. यह फिल्म सिबी मलयिल द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म ‘परंपरा’ पर आधारित है जिसमें सुपरस्टार ममूटी दोहरी भूमिका निभाते हैं.

इनपुट-आईएएनएस