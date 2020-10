Also Read - भारत छोड़कर सिंगापुर शिफ्ट हो रही हैं काजोल, जानिए इस बड़े फैसले के पीछे की वजह

View this post on Instagram

Nok-Jhok Ka Naya Anthem! Girlfriends Ab Tak Sirf Kehti Thi, Ab Gaa Ke Sunayengi! #CareNiKarda out now! Link In Bio. @rajkummar_rao @nushrrattbharuccha @hansalmehta @yoyohoneysingh @sweetajbrarofficial #Alfaaz @hommiedilliwala @santha_dop @mhiskka #LuvRanjan @gargankur82 #BhushanKumar @primevideoin #ADFFilms @luv_films @tseries.official @tseriesfilms @chhalaangfilm #ChhalaangOnPrime