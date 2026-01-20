By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
The 50: 'शो शुरू होने से पहले ही अजय देवगन ने बता दिया कौन है ‘असली शेर, धमाकेदार प्रोमो में दिखी तस्वीर
रियलिटी शो की दुनिया में एक और बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है. अजय देवगन होस्टेड शो ‘द 50’ का प्रोमो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि असली शेर कौन है?
The 50: बहुप्रतीक्षित रियलिटी शो ‘द 50’ को
लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है. वहीं, मेकर्स भी उनकी उत्सुकता बरकरार रखने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं. मंगलवार को उन्होंने बड़े ही मजेदार अंदाज में शो का प्रोमो रिलीज किया. दरअसल, इस प्रोमो में अभिनेता अजय देवगन नजर आ रहे हैं. यह प्रोमो जियो हॉटस्टार के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है.
प्रोमो में अभिनेता ‘द 50’ देख रहे होते हैं. उसी समय उनका फोन लगातार रिंग करता है. हर कोई उन्हें फोन करके यकीन दिला रहा है कि वे ही ‘द 50 का शेर’ हैं, लेकिन अभिनेता लोगों को समझाते हुए मजाकिया अंदाज में डांस स्टेप्स, विवादित टास्क को संभालने और बड़ी सोशल गैदरिंग के बारे में कमेंट्स करते हुए बताते हैं, “मैं वर्दी वाला शेर हूं.”
मैं ‘द 50’ का शेर नहीं हूं
इसी के साथ ही अभिनेता 50 कंटेस्टेंट्स को संभालने के आडिया को भी ठुकराते हुए मजाकिया तरीके से कहते हैं कि इतने लोगों के बीच रहना उनके बस की बात नहीं है. आखिरकार परेशान होकर वे साफ-साफ बोलते हैं, “आखिरी बार बोल रहा हूं, मैं ‘द 50’ का शेर नहीं हूं.”
Vardi wala Lion bhi intezaar kar raha hai The 50 ke Lion ka.
The 50, Starts 1st Feb, on #JioHotstar and #ColorsTV pic.twitter.com/c36mWiF77e
— JioHotstar Reality (@HotstarReality) January 20, 2026
शो को फैंस में काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके शुरू होने से पहले ही काफी बज बना हुआ है. ‘द 50’ भारत का सबसे बड़ा रियलिटी शो माना जा रहा है, जिसमें 50 सेलिब्रिटी बिना नियमों के एक महल में प्रतिस्पर्धा करेंगे. शो 1 फरवरी से जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे स्ट्रीमिंग और कलर्स टीवी पर भी प्रसारित होने की संभावना है.
यह शो पारंपरिक रियलिटी शो से अलग है, जो माइंड गेम्स और पावर स्ट्रगल्स पर केंद्रित है.
इस शो में करण पटेल, फैसल शेख (मिस्टर फैसू), दिव्या अग्रवाल, अर्चना गौतम, प्रिंस नरूला, मोनालिसा और उनके पति विक्रांत सिंह राजपूत और प्रतीक सहजपाल समेत कई कंटेस्टेंट नजर आएंगे.
