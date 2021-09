Into The Wild with Bear Grylls: अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) जल्द ही एडवेंचरर और सर्वाइवलिस्ट बेयर ग्रिल्स के साथ लोकप्रिय एडवेंचर शो ‘इनटू द वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स’ ( Into The Wild with Bear Grylls) में नजर आएंगे. डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होने वाले इस शो में इससे पहले अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और रजनीकांत आ चुके हैं.Also Read - Akshay Kumar के दुश्मन माने जाते हैं ये बॉलीवुड स्टार्स, एक पर तो उठ जाता हाथ...लिस्ट देखकर चौंक जाएंगे

2019 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ‘मैन वर्सेज वाइल्ड’ शो में ग्रिल्स के साथ दिखाई दिए थे. चैनल के मुताबिक इस एपिसोड की शूटिंग मालदीव में होगी और अजय रविवार को शूटिंग के लिए निकल चुके हैं. Also Read - The Kapil Sharma Show: अजय देवगन ने उलटे खींच दी कपिल की टांग, पूछा- शो बंद होने के बाद ही हो गया बच्चा?

यह शो तकनीक या मानव आवास के आराम के बिना जंगल में रहने के लिए आवश्यक उत्तरजीविता कौशल पर केंद्रित है. हालांकि एपिसोड की रिलीज की तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन इसका प्रीमियर पहले डिस्कवरी प्लस ऐप पर होगा.

इनपुट-आईएएनएस