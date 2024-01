Raid 2 में एक बार फिर Ajay Devgn बनेंगे IRS ऑफिसर, जानिए कब और कहां रिलीज होगी फिल्म?

Ajay Devgn Film Raid 2 : बॉलीवुड के ‘सिंघम’ यानी अजय देवगन अपने माचो लुक की वजह से किसी भी सीरियल कैरेक्टर के बेहद ही परफेक्ट तरीके से कर लेते हैं. चाहे वो ‘दृश्यम’ का विजय सलगांवकर हो या ‘सिंघम’ का इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम, इन किरदारों को शायद ही अजय देवगन (Ajay Devgn) से अच्छा कोई और बॉलीवुड स्टार कर सकता है. इसी तरह साल 2018 में आई उनकी फिल्म ‘रेड’ में भी अजय के किरदार को खूब पसंद किया. अगर आपने भी ये फिल्म देखी हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है. अजय देवगन एक बार फिर IRS ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे, जो देश के काले धन को निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है.

जी हां, दृश्यम की तरह अजय देवगन अब ‘रेड’ का भी सीक्वल ला रहे हैं. ‘रेड 2’ की आधिकारिक घोषणा और रिलीज की तारीख शनिवार को सामने आई जब फिल्म फ्लोर पर आ गई. रेड 2 में अजय देवगन आईआरएस अधिकारी ‘अमय पटनायक’ के रूप में वापसी करेंगे. ये फिल्म इस साल 15 नवंबर को रिलीज होगी. ‘रेड 2’ को राज कुमार गुप्ता डायरेक्टर कर रहे हैं, जिन्होंने पहली फिल्म ‘रेड’ को भी डायरेक्ट किया था. टी-सीरीज ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म का ऐलान करते हुए कहा, ‘इंतजार खत्म हुआ! अजय देवगन ‘रेड2′ में आईआरएस अधिकारी अमय पटनायक के रूप में वापस आ गए हैं, 15 नवंबर 2024 को बड़े पर्दे पर एक और सच्चा केस लाने के लिए तैयार हैं.’

The wait is over! Ajay Devgn is back as IRS Officer Amay Patnaik in #Raid2, ready to bring another true case to the big screen on 15th November 2024!@ajaydevgn @rajkumar_rkg #BhushanKumar #KrishanKumar @KumarMangat @AbhishekPathakk @TSeries @PanoramaMovies #ShivChanana… pic.twitter.com/5F010yu6Jq

